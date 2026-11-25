Minas Gerais liderou em agosto de 2026 o ranking de estados com mais ataques DDoS (ataque distribuído de negação de serviço) registrados na rede da Huge Networks , empresa brasileira de infraestrutura digital e cibersegurança. O estado respondeu por 20,2% das anomalias do mês, como a empresa chama os eventos de ataque detectados, segundo o HugeReport, relatório mensal da empresa. Um mês antes, a liderança era de Santa Catarina, com 25%. Para quem já tem proteção contratada, o alerta da Huge é contra a “SABOR mitigação”: a proteção que interrompe o ataque sacrificando o tráfego legítimo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O volume segue alto. Em julho, a rede da Huge registrou 157.768 anomalias, com pico de 6,86 Tbps (terabits por segundo), o maior da série histórica da empresa. Em agosto, foram 71.025. Os percentuais por estado se referem ao número de anomalias, não ao volume de tráfego.

A troca de posição mostra que o alvo se desloca pelo país, e o alerta vale para provedores de internet e empresas mineiras com serviços online: ter um anti-DDoS contratado não garante que o serviço continue no ar quando o ataque chega. Erick Nascimento, CEO da Huge, relata casos de clientes que viram o ataque parar junto com o acesso dos próprios usuários, enquanto o fornecedor de proteção dizia que aquilo era esperado.

“Não era normal. O cliente pagava por disponibilidade e recebia indisponibilidade com outro nome. Se o serviço cai toda vez que há ataque, quem caiu foi a proteção”, afirma o executivo.

Proteção que derruba o próprio cliente

Na “SABOR mitigação”, o fornecedor aplica regras iguais para todos e de forma agressiva. Recorre ao blackhole, acionado manualmente pelo NOC ou de forma automática por um anúncio BGP (Border Gateway Protocol), que faz o roteador descartar todo o tráfego destinado ao endereço atacado, inclusive o legítimo. Também fecha portas e protocolos inteiros ou adota a política de bloqueio padrão (deny all), que libera apenas uma lista curta de exceções. O ataque é contido, mas jogos, chamadas de voz, aplicativos e integrações também param. O blackhole, em si, não é o problema, e a própria Huge o utiliza, como último recurso.

A ameaça é concreta no país. Segundo a pesquisa TIC Provedores 2024, do Cetic.br (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação), entre os provedores que sofreram ataques de negação de serviço em 2024, 32% tiveram o serviço totalmente paralisado.

Onde o tráfego é limpo faz diferença

Outro ponto para o empresário mineiro observar é o caminho que o tráfego percorre durante a limpeza. Quando o tráfego é desviado para limpeza em centros no exterior, a rota mais longa aumenta a latência de todo o tráfego desviado e, se o desvio é acionado automaticamente sem ataque em curso, o assinante sente a lentidão sem ter recebido proteção alguma. A Huge limpa o tráfego brasileiro em oito pontos de presença no país, entre eles Belo Horizonte, com latência adicional inferior a 5 milissegundos para o tráfego limpo no Brasil. Assim, o tráfego de uma empresa mineira não precisa sair do país para ser filtrado.

O tipo de ataque também muda de um mês para o outro. Em agosto, a inundação UDP com pacotes pequenos (LOW-UDP, na classificação da Huge), que mira a taxa de pacotes por segundo (PPS) de roteadores e firewalls, e não a banda, ficou com 24,1% das anomalias. Em julho, a liderança tinha sido de ataques sobre UDP na porta 443 que imitam tráfego QUIC (UDP-QUIC, na classificação da Huge), com 52,8%.

“Regra genérica calibrada para o ataque do mês passado erra no mês seguinte”, diz Nascimento.

O que checar no contrato

Para quem já tem proteção contratada, a primeira pergunta ao fornecedor é se o serviço continua acessível aos usuários legítimos durante um ataque. Também vale saber se o blackhole é último recurso ou resposta padrão, onde fica o centro de limpeza e se o atendimento no incidente é feito por engenharia no Brasil, em português. A Huge oferece a linha HugeGuard de proteção contra ataques DDoS , com regras ajustadas ao tráfego de cada cliente e NOC/SOC no Brasil, 24 horas por dia, e é certificada na ISO/IEC 27001:2022 pela BSI.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia