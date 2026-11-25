Quem pesquisa preço de memória RAM, SSD ou placa de vídeo em 2026 se depara com um mercado pressionado, e a origem do problema está longe das prateleiras. Os fabricantes de chips de memória passaram a direcionar a produção para os servidores de inteligência artificial, e os computadores pessoais ficaram com uma parte menor da oferta. Rodrigo Bariani, fundador e CEO da 4Gamers , loja de computadores e PC gamer com e-commerce e loja física na Vila Leopoldina, em São Paulo, acompanha esse efeito na reposição das peças.

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Por que a memória ficou mais cara

De acordo com a consultoria TrendForce, os preços contratuais da DRAM convencional, a memória usada nos pentes de RAM dos computadores, subiram entre 93% e 98% no primeiro trimestre de 2026 em comparação com os três meses anteriores. Para a consultoria, a alta vem da escolha dos três maiores fabricantes de chips de memória, que concentraram produção e embarques em servidores, segmento de preço e margem mais altos, enquanto os provedores de nuvem ampliam a estrutura dedicada à IA.

O aperto chega também à memória das placas de vídeo. Segundo a TrendForce, os fornecedores vêm diminuindo a fabricação de GDDR6, e a GDDR7, geração mais recente, tem produção limitada porque as fábricas mais modernas dão preferência à memória para data centers.

O caminho até a prateleira

No Brasil, o setor ainda atravessou mudanças tributárias no início do ano. Em fevereiro, a Resolução nº 852 do Gecex (Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior) elevou o imposto de importação de mais de mil itens de informática e telecomunicações. Semanas depois, a Resolução Gecex nº 866 fez placas de vídeo, processadores e placas-mãe voltarem às alíquotas anteriores.

“Existe um intervalo entre a mudança de custo e o reflexo no varejo. Importação, transporte, desembaraço aduaneiro e estoques já nacionalizados fazem a alta demorar para chegar à prateleira, mas ela chega”, afirma Bariani, cuja loja compra tanto por importação quanto de distribuidores oficiais.

Segundo o executivo, as peças do computador sobem em conjunto. “Quem entende minimamente de hardware sabe que, se o SSD sobe, tudo sobe. A loja que não acompanha isso de perto perde margem ou perde cliente.”

Um exemplo que chamou atenção

A disputa ganhou um rosto conhecido em outubro, quando a GeForce RTX 5090, placa mais potente da linha para jogos da Nvidia, deixou de aparecer na loja online da fabricante nos Estados Unidos. O modelo usa 32 GB de memória GDDR7. Em 16 de outubro, em Taipé, o vice-presidente sênior da Nvidia Jeff Fisher negou que a placa tenha sido descontinuada, disse que os envios seguem e reconheceu que a capacidade da cadeia de suprimentos está restrita. No mesmo dia, a loja brasileira da Nvidia listava 20 modelos da placa, de R$ 23 mil a R$ 57 mil, de acordo com levantamento do Canaltech.

“A RTX 5090 é o termômetro. Quando a placa mais cobiçada do mercado fica difícil de achar até na loja do próprio fabricante, o recado para o varejo é claro: a memória passou a ser disputada com os data centers”, diz Bariani.

O que esperar até o fim do ano

As projeções apontam para reajustes menores, mas ainda positivos. A TrendForce estima alta de 10% a 15% nos contratos de DRAM convencional no quarto trimestre e de 13% a 18% na memória destinada a PCs. A consultoria também informa que os fabricantes trabalham com planos preliminares de reduzir a oferta de DRAM para computadores em 2027.

A procura, por sua vez, continua aquecida. Em setembro, o volume de vendas do segmento de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação cresceu 19,5% sobre o mesmo mês de 2025, segundo a PMC (Pesquisa Mensal de Comércio) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o maior avanço entre as atividades do varejo nessa comparação.

O que muda para quem vai comprar

Para Bariani, comprar e precificar bem deve pesar cada vez mais para as lojas de computador nos próximos trimestres. Na 4Gamers, o Monte seu PC permite escolher cada componente com checagem de compatibilidade, e o Troque seu PC aceita o equipamento usado como abatimento na compra de um novo. “Quem vai comprar PC gamer hoje está mais atento a cada real. Nosso papel como loja é ajudar o cliente a chegar na configuração certa para o uso dele, sem pagar por peça que não vai aproveitar”, afirma.

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