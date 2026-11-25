A medicina veterinária preventiva tem papel estratégico na saúde dos animais de estimação e na organização das despesas familiares. A identificação precoce de doenças, associada ao acompanhamento clínico regular, pode reduzir a necessidade de intervenções complexas e contribuir para a qualidade de vida de cães e gatos. Nesse contexto, a médica veterinária Nathalia Albaneze Anache Coutinho (CRMV/MS 05848) destaca a importância de uma rotina de cuidados que acompanhe as diferentes fases da vida dos animais.

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A abordagem preventiva representa uma mudança na relação entre tutores e profissionais da saúde animal. Em vez de procurar atendimento somente diante de sintomas evidentes, a proposta é estabelecer um acompanhamento contínuo, considerando fatores como alimentação, vacinação, comportamento e histórico clínico. Muitas doenças apresentam evolução silenciosa, o que reforça a relevância das consultas periódicas.

Sob a perspectiva do planejamento financeiro, a prevenção permite organizar gastos recorrentes com consultas, exames e imunização. Embora não elimine a possibilidade de emergências, essa estratégia pode ajudar a reduzir o impacto de despesas inesperadas decorrentes de problemas identificados em estágios avançados. O acompanhamento profissional também auxilia na definição das prioridades de atendimento.

Na avaliação clínica, o levantamento de informações sobre os hábitos do animal orienta a investigação de possíveis alterações. O exame físico inclui a observação das condições de hidratação, pele, pelagem, cavidade oral e funcionamento dos sistemas cardíaco e respiratório. Quando necessário, exames laboratoriais e de imagem complementam a análise e auxiliam na definição da conduta veterinária.

A vacinação integra os principais pilares dessa estratégia. Nos cães, os protocolos contemplam a proteção contra doenças como cinomose, parvovirose e leptospirose. Nos gatos, incluem enfermidades como panleucopenia, calicivirose e rinotraqueíte. A imunização contra a raiva também ocupa posição relevante na proteção animal e na saúde pública. Os esquemas devem ser definidos conforme a idade, o histórico e os riscos de exposição.

Outro aspecto abordado por Nathalia Albaneze Anache Coutinho é o controle de parasitas. A vermifugação e a proteção contra pulgas e carrapatos contribuem para evitar doenças que comprometem a saúde dos animais e, em determinadas situações, podem afetar seres humanos. A escolha dos produtos deve considerar a espécie, o peso e as condições clínicas, sempre mediante orientação veterinária.

A alimentação equilibrada também influencia a longevidade dos pets. O excesso de peso está associado a problemas articulares, metabólicos e respiratórios, além de comprometer a mobilidade. A adequação das porções, a prática de atividades físicas e a escolha de alimentos compatíveis com as necessidades nutricionais de cada animal integram as medidas de prevenção. Dietas naturais exigem formulação e acompanhamento profissional.

A segurança alimentar exige atenção. Chocolate, uvas, cebola e produtos com xilitol podem representar riscos para os animais. Na suspeita de intoxicação, é necessário buscar atendimento veterinário imediato, sem recorrer a procedimentos caseiros.

A saúde bucal também requer atenção. O acúmulo de placa bacteriana e tártaro pode provocar inflamações, dor e perda dentária. A escovação com produtos específicos e a avaliação periódica ajudam na prevenção.

Com o envelhecimento dos animais, o acompanhamento clínico ganha novas demandas. Exames de sangue e urina podem auxiliar na identificação de alterações renais e hepáticas, enquanto avaliações complementares são indicadas conforme as necessidades individuais. Ajustes na alimentação, controle da dor e adaptações no ambiente doméstico ajudam a preservar a mobilidade e o conforto dos pets idosos.

O bem-estar emocional também integra essa abordagem. Mudanças de comportamento, isolamento e manifestações de ansiedade podem indicar desconforto ou problemas de saúde. Brinquedos e interação com os tutores contribuem para uma rotina mais equilibrada, sem substituir a investigação clínica quando existem alterações persistentes.

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A perspectiva apresentada por Nathalia Albaneze Anache Coutinho reforça que a guarda responsável envolve compromissos permanentes. Ao incorporar a prevenção ao orçamento doméstico e à rotina familiar, os tutores podem tomar decisões conscientes sobre a saúde dos animais, conciliando responsabilidade financeira, acompanhamento especializado e bem-estar ao longo da vida.