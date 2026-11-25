A segurança jurídica ocupa uma posição estratégica no planejamento das empresas brasileiras. Diante de mudanças legislativas e obrigações contratuais, a capacidade de identificar riscos antes que eles se transformem em conflitos pode influenciar a continuidade dos negócios. Nesse contexto, o advogado Sérgio Duarte Coutinho Júnior (OAB/MS 17149) destaca a importância da advocacia preventiva como instrumento de proteção patrimonial e organização empresarial.

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A atuação jurídica não se limita à representação de clientes em processos judiciais. A orientação profissional pode orientar decisões sobre a abertura de empresas, a aquisição de imóveis, a contratação de fornecedores e a formalização de sociedades. A análise antecipada dessas operações permite identificar responsabilidades e compreender as consequências legais dos compromissos assumidos.

Para Sérgio Duarte Coutinho Júnior, a revisão de contratos representa uma das frentes da consultoria preventiva. Documentos que estabelecem relações comerciais precisam apresentar informações claras sobre valores, prazos, condições de pagamento, responsabilidades das partes e hipóteses de encerramento. A ausência de critérios objetivos pode favorecer interpretações divergentes e comprometer o equilíbrio das negociações.

No ambiente corporativo, a formalização das relações entre sócios também merece atenção. A elaboração do contrato social e de acordos societários permite estabelecer regras para a distribuição de resultados, a participação nas decisões administrativas e a eventual saída de integrantes da sociedade. Essas definições ajudam a reduzir incertezas em momentos de expansão, reorganização ou divergências internas.

A gestão tributária constitui outra dimensão relevante do planejamento empresarial. A compreensão das obrigações fiscais, a avaliação do regime de tributação e a análise de cobranças indevidas exigem conhecimento da legislação. A integração entre profissionais do Direito e da contabilidade pode contribuir para o cumprimento das exigências legais e para uma administração mais organizada dos recursos financeiros.

Nas relações de trabalho, a prevenção de passivos envolve a observância das normas que disciplinam a jornada, a remuneração, os períodos de descanso e as condições de contratação. A organização de documentos, contratos e políticas internas auxilia na identificação de inconsistências e na adequação das práticas empresariais às disposições da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e das demais normas aplicáveis.

Sérgio Duarte Coutinho Júnior também ressalta a relevância da orientação jurídica nas operações imobiliárias. Antes da aquisição de um imóvel, a análise da matrícula atualizada, da existência de ônus e da situação fiscal e condominial permite conhecer fatores que podem interferir na negociação. A verificação documental é especialmente importante quando a operação envolve recursos expressivos ou compromissos financeiros de longo prazo.

Quando os conflitos já estão estabelecidos, a solução judicial não é necessariamente o único caminho disponível. A conciliação, a mediação e a arbitragem, observadas as particularidades de cada caso, oferecem alternativas para a resolução de controvérsias. No setor empresarial, esses mecanismos podem favorecer a preservação das relações comerciais e permitir maior previsibilidade na administração de disputas.

A escolha do profissional responsável pela orientação jurídica também exige critérios. A regularidade da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a experiência na área relacionada à demanda e a clareza na comunicação são aspectos relevantes. A definição prévia dos honorários e do escopo dos serviços contribui para estabelecer uma relação transparente entre advogado e cliente.

A ética e o sigilo profissional integram os fundamentos dessa atividade. Prevista na Constituição Federal como indispensável à administração da justiça, a advocacia deve observar princípios de independência, lealdade e responsabilidade. A orientação técnica precisa considerar as circunstâncias de cada situação, sem oferecer garantias de resultados ou estimular conflitos desnecessários.

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Na perspectiva apresentada por Sérgio Duarte Coutinho Júnior, incorporar a análise jurídica ao planejamento permite que empresários e cidadãos compreendam melhor seus direitos e deveres. A prevenção não elimina todos os riscos, mas amplia as condições para decisões fundamentadas, preservação de recursos e continuidade das atividades econômicas.