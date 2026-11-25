A incorporação de tecnologias ao diagnóstico por imagem tem ampliado as possibilidades de acompanhamento clínico e organização dos serviços de saúde. Nesse cenário, a médica Thaline Mairace Hernandez das Neves Coutinho desenvolve, na Clínica View, um modelo de atendimento que combina atualização profissional, tecnologia e integração de exames, com atenção especial à saúde feminina e à medicina fetal.

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Registrada no Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (CRM 6500/MS), com Registros de Qualificação de Especialista (RQE) 4463 e 8316, a médica considera o tempo dedicado à avaliação um componente relevante da qualidade assistencial. A proposta da clínica contempla a escuta da paciente, a interpretação das imagens e a disponibilização de laudos e registros impressos e por WhatsApp.

Entre as iniciativas está o View Femme, formato que reúne quatro exames relacionados à saúde da mulher em um único atendimento. A concentração dos procedimentos busca reduzir deslocamentos, facilitar a organização da rotina das pacientes e permitir uma avaliação integrada dos resultados.

Na investigação da Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP), cuja mudança de nomenclatura para Síndrome Poliendocrina Metabólica Ovariana (PMOS) foi proposta por consenso internacional, Thaline Neves Coutinho destaca a necessidade de uma abordagem abrangente. A condição pode envolver alterações metabólicas, hormonais e reprodutivas, além de repercussões cardiovasculares e emocionais.

A ultrassonografia, nesse contexto, representa uma ferramenta complementar à investigação, que deve considerar o histórico clínico, os sintomas e os exames laboratoriais. A interpretação isolada das imagens não substitui a avaliação médica individualizada. A ampliação do entendimento sobre a síndrome contribui para orientar o acompanhamento de acordo com as necessidades de cada mulher.

Outra frente de atuação da Clínica View é o mapeamento da endometriose profunda. O procedimento segue as diretrizes do grupo International Deep Endometriosis Analysis (IDEA), que estabelece parâmetros para a avaliação sistemática de estruturas pélvicas, incluindo intestino, bexiga e ligamentos uterossacrais. A padronização permite organizar informações relevantes para o planejamento terapêutico.

Quando existe indicação cirúrgica, o detalhamento da localização e da extensão das lesões pode auxiliar na definição da equipe envolvida e da abordagem a ser adotada. A avaliação dinâmica por ultrassom também permite observar a mobilidade dos órgãos e a sensibilidade da paciente. O exame, entretanto, integra um processo de decisão que depende da análise conjunta dos profissionais responsáveis pelo tratamento.

Na área reprodutiva, a clínica realiza o acompanhamento da ovulação por foliculometria, procedimento que permite observar o desenvolvimento dos folículos ao longo do ciclo menstrual. Diferentemente das estimativas produzidas por aplicativos, o exame fornece informações sobre as alterações observadas no organismo, auxiliando a investigação de questões relacionadas à fertilidade.

A organização dos serviços também se estende ao pré-natal. O Plano Gestação Segura reúne sete exames em um calendário de acompanhamento, com recursos de imagem em 3D, 4D e 5D. A iniciativa busca proporcionar previsibilidade às famílias e continuidade à avaliação do desenvolvimento fetal, respeitando as necessidades clínicas identificadas durante a gravidez.

Entre os recursos oferecidos está a reconstrução de imagens em 8K por inteligência artificial, elaborada a partir de registros do ultrassom 4D. A ferramenta tem finalidade ilustrativa e afetiva, sem substituir os exames diagnósticos. Essa distinção é importante para estabelecer os limites entre a experiência proporcionada pela tecnologia e sua aplicação na assistência médica.

O investimento em formação continuada inclui a neurossonografia fetal, exame direcionado à avaliação do sistema nervoso central do bebê. A atualização em protocolos e técnicas de obtenção de imagens pode contribuir para identificar situações que demandem investigação complementar ou acompanhamento especializado durante a gestação.

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A Clínica View contempla exames destinados à saúde masculina e ao acompanhamento infantil, ampliando a continuidade assistencial em diferentes etapas da vida. Para Thaline Mairace Hernandez das Neves Coutinho, a integração entre conhecimento médico, tecnologia e comunicação com os pacientes orienta a estruturação dos serviços de diagnóstico médico por imagem.