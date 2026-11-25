Em boa parte das obras brasileiras, a gestão ainda passa por pranchetas, pastas de documentos e grupos de mensagens. A inspeção é anotada no papel, a planilha fica no computador do escritório e a decisão é tomada por WhatsApp. Quando surge uma auditoria, uma fiscalização ou uma divergência com um empreiteiro, a equipe precisa reconstruir o que aconteceu a partir de registros espalhados. O resultado aparece em retrabalho, atrasos e dificuldade para acompanhar a operação.

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Foi dentro dessa rotina que os engenheiros civis Jakson Bitencourt e Jonas Vargas identificaram uma oportunidade de negócio. Com experiência na construção civil, os dois fundaram em 2017 a Inmeta , empresa de tecnologia com sede em Criciúma, no sul de Santa Catarina. A ideia era desenvolver um software de gestão de obras a partir de problemas que eles próprios conheciam do canteiro. Nove anos depois, a empresa soma mais de 5 mil canteiros digitalizados e atende construtoras, incorporadoras e loteadoras em diferentes regiões do país.

Uma empresa que nasceu dentro da obra

A Inmeta não nasceu observando o setor de fora. Os fundadores escolheram começar por uma área que conheciam bem e que exige registro constante: a gestão da qualidade. Nos primeiros anos, o trabalho se concentrou em digitalizar as inspeções de serviço, registrar não conformidades e organizar o histórico de cada etapa da obra, para que ele pudesse ser consultado depois, e não reconstruído de memória.

Em 2018, a empresa ainda testava e validava a solução com construtoras da região. A partir de 2019, chegaram os primeiros clientes recorrentes. Em 2020, a pandemia trouxe incerteza para a operação, mas também expôs a dependência do setor de processos presenciais e em papel. A Inmeta usou o período para amadurecer o produto e entender melhor o que as construtoras precisavam.

Da gestão da qualidade a uma solução integrada

Com o crescimento da carteira de clientes, os fundadores perceberam que o problema das construtoras era maior do que a qualidade. As informações de segurança do trabalho, controle de acesso, projetos e documentação de trabalhadores ficavam em ferramentas diferentes, e o gestor continuava sem uma visão completa da obra.

A empresa ampliou a atuação e transformou a solução inicial em uma solução que reúne sete áreas da gestão do canteiro: acessos, qualidade, segurança, projetos, medição, documentação de colaboradores e pós-obra.

A integração permite cruzar informações que antes ficavam isoladas. Um trabalhador com documentação vencida pode ter a entrada na obra bloqueada, de acordo com as regras definidas pela construtora. Uma não conformidade aberta fica visível para a gestão antes da aprovação da medição daquele serviço. E as equipes consultam a versão atualizada dos projetos pelo celular, sem sair do canteiro.

A solução também oferece recursos para apoiar as construtoras no atendimento aos requisitos da ISO 9001 e do PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat), referência de qualidade e produtividade na construção habitacional.

O desafio de levar tecnologia para dentro do canteiro

Digitalizar o escritório de uma construtora é uma etapa. Fazer a tecnologia funcionar dentro da obra é outra, bem mais difícil. A solução precisa ser usada por quem está no campo todos os dias: técnicos de segurança, engenheiros, mestres de obras e empreiteiros, que nem sempre têm tempo ou familiaridade com sistemas.

A conectividade é outro obstáculo. Em subsolos e pavimentos em execução, o sinal de internet nem sempre chega. Por isso, o aplicativo da Inmeta permite registrar informações e assinar documentos sem conexão, com sincronização automática dos dados quando a internet é restabelecida.

A implantação é acompanhada por uma equipe formada por profissionais com experiência em construção civil. O trabalho envolve adaptar a solução aos processos de cada construtora, treinar as equipes de campo e acompanhar o uso da ferramenta no dia a dia, um ponto decisivo para que o sistema não vire mais um cadastro esquecido.

A aproximação com o setor também acontece fora do software. A empresa promove o Inmeta Conecta, encontro que reúne construtoras e especialistas para discutir a gestão de obras. Em novembro de 2026, o evento chega à 9ª edição, em Itapema (SC).

O controle documental que gerou mais de R$ 100 mil em economia

A documentação de colaboradores, uma das sete áreas da solução, ganha peso à medida que as obras recebem mais gente. A construção civil encerrou agosto de 2026 com 3,15 milhões de trabalhadores com carteira assinada, o maior patamar da série do Novo Caged, iniciada em 2020, segundo a CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção). Em canteiros com centenas de terceirizados circulando todos os dias, conferir os documentos de cada um deixa de ser apenas uma rotina administrativa e passa a envolver segurança jurídica e segurança do trabalho.

No campo jurídico, quando uma empreiteira contratada não cumpre suas obrigações, a construtora pode acabar respondendo pelo problema, e a forma de se proteger é conseguir provar o que aconteceu dentro do canteiro. Na segurança do trabalho, dados apresentados pelo Seconci-SP (Serviço Social da Construção) no lançamento do Observatório de Acidentes da Construção, em novembro de 2026, apontam cerca de 122 mil acidentes com afastamento e 820 mortes nas obras brasileiras entre 2016 e 2025.

A GT Home, construtora do grupo GT Company que desenvolve empreendimentos de alto padrão em Balneário Camboriú e Itapema (SC), conhece esse cenário de perto. Em suas obras, circulam diariamente entre 300 e 400 trabalhadores, com picos de até 600 pessoas, entre equipes próprias e terceirizadas.

Antes da Inmeta, o controle de entrada dependia de uma catraca convencional, que apresentava falhas frequentes. Crachás se perdiam, a documentação ficava em papel, e a conferência e liberação de novos trabalhadores podia levar cerca de um mês. Nesse cenário, era praticamente impossível garantir, em tempo real, que todos os terceirizados estivessem com a documentação regularizada.

Com a solução, a rotina mudou. Os empreiteiros passaram a enviar a documentação das equipes pelo sistema, os técnicos de segurança fazem a conferência e a liberação, e a ferramenta emite alertas de vencimento para que as pendências sejam cobradas antes de virarem problema. Hoje, nenhum trabalhador entra nas obras da construtora sem documentação aprovada.

O controle passou por um teste real em um questionamento trabalhista envolvendo uma empreiteira terceirizada. A GT Home recebeu inicialmente uma penalidade e, segundo a construtora, o histórico de acessos, os relatórios diários e a validação documental de cada trabalhador daquela empreiteira permitiram comprovar a regularidade da operação. Com essas evidências, a penalidade foi reduzida, gerando uma economia superior a R$ 100 mil em um único processo trabalhista.

"Se não tivesse controle, o cenário seria outro", afirma Adalberto Picão, gestor da área de planejamento e qualidade da GT Home.

Os registros também passaram a apoiar a área financeira. Com o histórico de trabalhadores de cada empreiteiro e os períodos de atuação na obra, a construtora cruza esses dados com as medições dos serviços antes de liberar pagamentos. O diário de obra, por sua vez, passou a ser usado também como instrumento de acompanhamento da qualidade, uma adaptação que surgiu de sugestões da própria equipe.

O próximo passo: inteligência artificial no canteiro

A trajetória da Inmeta acompanha uma mudança nas demandas da construção civil. Depois de digitalizar processos, as construtoras passaram a buscar formas de usar os dados gerados durante a obra para identificar retrabalho, acompanhar falhas recorrentes e tomar decisões com mais segurança.

Em 2026, a empresa lançou sua primeira funcionalidade de inteligência artificial, voltada à conferência de documentos de trabalhadores. A tarefa costuma consumir horas das equipes de recursos humanos e segurança do trabalho, especialmente em construtoras que administram um grande volume de profissionais terceirizados.

Para 2027, a Inmeta prevê evoluções na sua solução de projetos, incorporando metodologias BIM para aprimorar a coordenação, a compatibilização e o acompanhamento dos projetos ao longo da execução. A proposta é aproximar ainda mais as informações do projeto da realidade do canteiro, contribuindo para antecipar conflitos e reduzir problemas durante a obra.

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Da digitalização das inspeções de qualidade a uma solução que integra diferentes áreas da operação, a Inmeta mantém a premissa que deu origem ao negócio em 2017: desenvolver tecnologia a partir das necessidades de quem trabalha no canteiro de obras.