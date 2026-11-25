BIM é a sigla em inglês para Building Information Modelling, a modelagem da informação da construção. Em vez de desenhos separados para cada disciplina, a obra passa a existir primeiro num modelo digital compartilhado por quem projeta e por quem executa. O Decreto 10.306/2020, que regula o uso do método em obras públicas federais, define o BIM como um “conjunto de tecnologias e processos integrados que permite a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais” de uma construção, feitos de forma colaborativa.

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O método serve, antes de tudo, para encontrar problemas enquanto eles ainda estão na tela. Um dos exemplos em curso é a reforma da Vila Belmiro, estádio do Santos, em que o Grupo CPR , responsável pelo projeto e pela execução, desenvolve em BIM os projetos arquitetônico e estrutural.

Onde ele já é obrigatório

Nas obras federais, a adoção foi dividida em fases. Para empreendimentos considerados de grande relevância, o modelo passou a ser exigido na fase de projeto em 2021 e, em 2024, também na execução e na gestão da obra. A terceira fase, a partir de 2028, leva o modelo para a manutenção do empreendimento depois de pronto.

Para que serve no canteiro

O ganho aparece na compatibilização, a conferência entre as disciplinas antes de qualquer execução. No caso da Vila, tudo é projetado em BIM, das fundações profundas às tecnologias de proteção estrutural, numa estrutura com mais de meio século nas partes mais novas.

“O BIM permite compatibilizar tudo isso antes de executar, com muito menos retrabalho e surpresa em campo”, afirma Marlon Ceni, engenheiro civil, fundador e CEO do Grupo CPR.

A conferência pesa mais justamente onde o público não olha. “O torcedor vê o camarote, a cadeira nova e o gramado; o que faz diferença de verdade está escondido na estrutura”, diz o executivo.

Por que pesa numa obra com o estádio em uso

Num estádio que segue recebendo jogos, cada surpresa no canteiro custa mais caro. O Santos continua mandando suas partidas na Vila, o cronograma é dividido por setor e as novas arquibancadas, em estrutura metálica, são fabricadas fora e içadas nas janelas entre jogos. “É uma obra de engenharia e de logística na mesma medida”, diz Ceni.

O que perguntar antes de contratar

Para quem vai contratar uma obra, vale perguntar se o projeto foi compatibilizado em modelo digital antes de chegar ao canteiro e quem responde por esse modelo durante a execução. O BIM não substitui a obra, mas muda a ordem das coisas: os conflitos entre projetos passam a ser resolvidos antes, quando ainda custam pouco.

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Em resumo, BIM na construção civil é a obra construída primeiro no computador, por todos os envolvidos, para que o canteiro só receba o que já foi resolvido. Nas obras federais, o modelo já vale do projeto à gestão da obra e chega à manutenção em 2028. Fora delas, como mostra o caso da Vila, é uma escolha de gestão de quem toca a obra.