13º salário e estoque apertam o caixa: o carro do dono pode bancar o giro
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O calendário de fim de ano cobra duas contas de quem tem um pequeno negócio. A primeira parcela do 13º salário dos funcionários vence em 30 de novembro, e a segunda, em 20 de dezembro. No mesmo período, o estoque precisa ser reposto para as vendas de Natal e do começo do ano. Quando o caixa não acompanha, a saída mais comum é o cheque especial empresarial, acionado sem planejamento e cobrado com juros entre os mais altos do mercado.
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Para João Viríssimo, diretor da Nexus Credi, correspondente bancária de Belo Horizonte especializada em crédito com garantia de veículo e de imóvel, muitos empreendedores têm uma alternativa parada na garagem. “Muito empresário paga juros de cheque especial na empresa tendo um carro quitado no próprio nome. Esse carro pode ser a ponte para um crédito mais barato, desde que ele saiba exatamente para que vai usar o dinheiro”, afirma.
Uma garantia que reduz os juros
No empréstimo com garantia de veículo, o carro ou utilitário quitado serve de garantia para a operação. Com o risco menor para quem empresta, os juros costumam ficar abaixo dos praticados nas linhas sem garantia. O momento também favorece quem procura crédito: na pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), divulgada em setembro, 46% dos negócios que pediram crédito nos três meses anteriores tiveram aprovação, o maior percentual da série iniciada em 2022.
A necessidade é conhecida. Na edição de 2025 da pesquisa Financiamento dos Pequenos Negócios, também do Sebrae, o capital de giro foi a finalidade mais citada por quem buscou crédito, com 41% das respostas, à frente da compra de máquinas e equipamentos (29%).
A operação é feita no CPF
Há uma condição que o empresário precisa conhecer antes de procurar a instituição. A contratação acontece na pessoa física: o contrato é assinado no CPF de quem toma o crédito, e o documento do veículo, em regra, deve estar no mesmo nome. Carros registrados no CNPJ ficam de fora, e o empréstimo também não sai em nome da empresa. O dinheiro, porém, pode reforçar o caixa do negócio. “Se o carro está no nome do empresário, ele consegue fazer o empréstimo, o dinheiro cai na conta dele e pode ser usado na empresa normalmente. O que não dá é fazer o empréstimo no nome da empresa ou com o carro registrado no CNPJ”, explica Viríssimo.
Custo total contra o cheque especial
Para saber se a troca vale, a referência é o CET (Custo Efetivo Total), que a instituição é obrigada a informar antes da contratação, conforme a Resolução nº 4.881, de 2020, do CMN (Conselho Monetário Nacional). Com esse número, o empresário compara a proposta com o que já paga no cheque especial, no rotativo do cartão empresarial ou nas antecipações de recebíveis feitas em sequência. “O empresário costuma comparar a parcela com o caixa do mês. A comparação certa é o custo total do novo crédito contra o que ele já paga nas linhas caras”, diz o diretor.
Parcela pensada para os meses mais fracos
O cuidado continua depois das festas. Como a dívida fica no nome do dono, prazo e parcela precisam caber nos meses de menor faturamento, e o crédito deve financiar o que volta para o caixa, como o estoque com saída conhecida ou a folha coberta por vendas previstas. Durante o contrato, o veículo segue com o proprietário e pode continuar em uso, inclusive no trabalho. Se as parcelas atrasarem, o contrato prevê a busca e apreensão.
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Organizar os documentos com antecedência encurta a análise. As instituições costumam pedir documentos pessoais, comprovante de renda, como pró-labore, declaração de Imposto de Renda ou extratos bancários, e o documento do veículo. Para Viríssimo, a decisão começa antes do pedido. “Garantia boa é aquela que o empresário nunca precisa perder. E isso se decide no planejamento, antes da assinatura”, conclui.