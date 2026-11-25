Empresas em disputa com o Fisco ainda não podem levar seus casos a um árbitro ou a um mediador. A Lei Complementar nº 236, de 4 de setembro de 2026, incluiu os dois mecanismos no CTN (Código Tributário Nacional), mas deixou para leis específicas a definição de como eles vão funcionar. O alerta é do advogado Agenor de Lima Bento (OAB/SC 34164), sócio da De Lima Advogados .

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O que a lei já garante

O novo artigo 171-A prevê que uma lei especial autorizará a arbitragem especial tributária e aduaneira, com sentença vinculante e com os mesmos efeitos de uma decisão judicial. O artigo 171-B trata da mediação, conduzida por um terceiro sem poder decisório, escolhido ou aceito pelas partes. Os dois textos, porém, remetem a normas que ainda não existem.

“A simples publicação da lei complementar não significa que qualquer contribuinte já possa escolher um árbitro ou exigir que a Receita Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou outra administração tributária participe de uma mediação”, afirma Agenor.

O que ainda precisa ser definido

Segundo o advogado, a regulamentação terá de dizer quais controvérsias poderão ser submetidas a esses procedimentos, quais são os requisitos de participação, como serão escolhidos os terceiros imparciais e quais serão os prazos e os custos. Também precisará fixar os efeitos sobre processos administrativos e judiciais em andamento, a forma de participação dos entes públicos e os limites de atuação de seus representantes.

Para Agenor, as novas regras também terão de assegurar que os instrumentos respeitem a legalidade, a isonomia entre contribuintes e a indisponibilidade do interesse público, nos limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico.

“A legislação complementar estabeleceu, portanto, uma estrutura jurídica inicial, mas sua efetividade dependerá da regulamentação”, resume.

Onde está a regulamentação

No Congresso, o PL 2.486/2022, que dispõe sobre a arbitragem em matéria tributária e aduaneira, tramita na Câmara dos Deputados apensado ao PL 2.791/2022, na CCJC (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania), que designou relator para a matéria em maio de 2026. É esse andamento que o empresário precisa acompanhar para saber quando os novos caminhos estarão de fato disponíveis.

O interesse no tema se explica pelo volume de disputas. Segundo o relatório Justiça em Números 2026, do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), as execuções fiscais ainda representavam cerca de 22% dos processos pendentes no Judiciário ao fim de 2025, e as que seguiam em tramitação estavam, em média, há 6 anos e 4 meses no Judiciário.

Como se preparar até lá

Enquanto as regras não saem, Agenor recomenda organizar a casa. “O primeiro passo é manter uma gestão tributária organizada, com identificação dos passivos fiscais, acompanhamento dos processos administrativos e judiciais e avaliação dos riscos relacionados às operações empresariais”, orienta.

“Empresas que possuem discussões tributárias relevantes devem acompanhar a regulamentação, pois a possibilidade de utilização desses instrumentos poderá representar uma alternativa estratégica na gestão de seus passivos”, completa.

Por enquanto, portanto, a resposta para quem pergunta se já pode pedir arbitragem ou mediação ao Fisco é não. As disputas seguem nos caminhos administrativo e judicial até que a lei especial seja aprovada e regulamente os procedimentos.

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