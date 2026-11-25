O trem deixa a Gare de l'Est pela manhã, e Paris fica para trás em poucos minutos. Pela janela, a planície do leste da França aparece branca de geada e, em cerca de 1h45, o TGV direto chega a Estrasburgo, a tempo de almoçar na Alsácia. Para muitos brasileiros, é justamente esse trecho, o da saída da capital, que mais gera dúvida na hora de planejar uma viagem de inverno à França.

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O receio aparece nos levantamentos oficiais. Segundo a Atout France (agência de desenvolvimento turístico do governo francês), o Brasil é o principal mercado emissor de turistas da América Latina para o país, com estadias de 10 a 14 dias, e o que mais segura o viajante em Paris é o medo de se perder ou de perder um trem. A SuaGuia , agência boutique de viagens sob medida para a França , resolve essa parte antes do embarque: o roteiro sai do Brasil com trens, horários e conexões definidos.

Antes do trem, três noites em Paris

No roteiro de seis noites proposto pela agência, a capital fica com as três primeiras. É o tempo de ver as luzes da Champs-Élysées, acesas de 22 de novembro ao início de janeiro, e a fachada de Notre-Dame, iluminada de 29 de novembro a 6 de janeiro de 2027, no terceiro Natal desde a reabertura. Na última noite em Paris, a mala fica pronta para a saída cedo rumo à estação.

Vale reservar uma tarde para as torres de Notre-Dame, reabertas em setembro de 2025 e visitadas por cerca de 110 mil pessoas em quatro meses, segundo o Ministério da Cultura da França. Lá de cima, os telhados cinzentos e o Sena escurecendo antecipam a paisagem de inverno que o trem vai mostrar no dia seguinte.

Estrasburgo a uma caminhada da estação

Em Estrasburgo, o centro histórico fica a uma caminhada da estação. Ali, as praças da Grande Île recebem de 27 de novembro a 24 de dezembro os chalés do Christkindelsmärik, mercado que existe desde 1570 e é considerado o mais antigo da França. A edição de 2025 recebeu 3,05 milhões de visitantes, segundo a Prefeitura de Estrasburgo.

A noite termina na praça Kléber, diante do Grande Pinheiro de 30 metros, com uma caneca de vinho quente nas mãos e o cheiro de canela e de bredele, os biscoitos natalinos da Alsácia, no ar frio.

O trecho curto até Colmar

Na manhã seguinte, uma curta viagem de trem regional leva a Colmar, base para as duas últimas noites. Os mercados da cidade funcionam de 23 de novembro a 29 de dezembro, e as casas coloridas da Pequena Veneza se refletem nos canais quando escurece. Para conhecer as vilas da rota do vinho sem carro, ônibus especiais de Natal saem da estação de Colmar entre 27 de novembro e 20 de dezembro, rumo a Kaysersberg, Riquewihr e Ribeauvillé. O dia é de ruas de pedra, muralhas e adegas familiares, com volta a Colmar no fim da tarde.

Quando fazer o trajeto

O período que reúne tudo vai de 29 de novembro a 20 de dezembro. Depois disso, as vilas encerram a temporada, Estrasburgo fecha os chalés no fim da tarde de 24 de dezembro e Colmar mantém os mercados até 29 de dezembro. Por lá, o mercado gourmand e a roda-gigante ficam até 3 de janeiro, e Paris conserva as luzes de Notre-Dame e da Champs-Élysées até o início de janeiro.

Para quem prefere não se preocupar com plataformas e horários, o processo da SuaGuia começa com uma conversa sobre o motivo da viagem, vira um projeto aprovado pelo viajante e só depois segue para as reservas, com acompanhamento em português até a volta ao Brasil. “O planejamento e execução realizados pela SuaGuia foram essenciais para que nossas férias fossem muito melhores do que esperávamos”, conta Marcelo Lordello & Família, clientes da agência.

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Ir de Paris à Alsácia de trem, portanto, é simples quando o percurso está definido: o TGV direto leva cerca de 1h45 da Gare de l'Est a Estrasburgo, um trem regional faz o trecho até Colmar e, de lá, os ônibus de Natal seguem para as vilas do vinho.