Na compra de uma televisão, a maquiagem de preço tem um disfarce a mais: o nome do modelo. Aparelhos com nomes parecidos podem ser versões mais simples, e um modelo do ano anterior vendido a preço de lançamento não é promoção, por maior que seja a porcentagem anunciada. Com a Black Friday marcada para 27 de novembro, é o primeiro ponto a conferir antes de levar uma TV para casa.

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O alerta é do Promo de TVs (promodetvs.com.br), site de ofertas de smart TV do Promoai (promoai.com.br), serviço brasileiro de promoções em que uma inteligência artificial confere cada oferta antes de publicar: compara o preço com o histórico e com outras lojas, testa o cupom e só publica o que é desconto de verdade. No site, as ofertas podem ser filtradas por marca, tamanho de tela e tecnologia do painel e aparecem com uma temperatura, de Morna a Fervendo, e, quando há registro, com o menor preço já visto do modelo. Fervendo, a mais alta, vai para o menor preço já registrado, para um desconto grande e real ou para um produto muito bem avaliado. A própria página avisa que a nota é automática e pode errar.

O levantamento mais recente do serviço não separa as TVs, mas mostra o tamanho do problema. No período de 30 dias encerrado em 18 de novembro, de 9.184 ofertas em que deu para comparar o preço riscado com o preço normal, 70% tinham o valor "de" inflado em mais de 15%. O desconto anunciado era, em média, de 45%, contra 25% de desconto real.

Não surpreende que o consumidor desconfie. Numa consulta do Procon-SP feita antes da Black Friday de 2025, três em cada quatro pessoas que costumam comprar na data disseram já ter se sentido enganadas pelo menos uma vez.

O que conferir antes de comprar a TV

O código completo do modelo vem primeiro. Ele precisa ser o mesmo, letra por letra, na comparação entre as lojas. O ano de lançamento, que costuma aparecer no nome do produto, mostra se o preço é de promoção ou só de um modelo que ficou para trás. Tamanho, resolução e tecnologia da tela também precisam bater, porque mudam o preço. Na dúvida, o código pode ser conferido no site do fabricante, que mostra o que cada versão traz.

Depois, o preço final. A comparação que vale é a do valor com cupom, Pix e frete contra o menor preço já visto e contra outras lojas. Na TV, a conta inclui também a instalação e o suporte de parede, que nem sempre vem na caixa. Quem vai parcelar precisa conferir a taxa: segundo a consulta do Procon-SP, 42,5% dos consumidores só descobriram depois que o parcelamento "sem juros" cobrava juros.

Por fim, quem vende. Em sites que reúnem vários vendedores, vale ver quem é o vendedor de fato e se ele entrega na sua cidade. O preço precisa ser conferido de novo no fechamento do pedido, porque valor e estoque mudam rápido.

Comprar agora ou esperar?

Para quem já escolheu o modelo, a sexta-feira não é obrigatória. "Se o preço de hoje já é o menor que a gente registrou, não precisa esperar a Black Friday. Esperar não garante nada, e o estoque pode acabar", diz Fábio Penna, fundador do Promoai.

Na hora de pagar

O decreto do comércio eletrônico obriga a loja virtual a exibir, em local de destaque, o nome empresarial, o CNPJ e o endereço físico, e a falta desses dados é motivo para desconfiar. Para lojas desconhecidas, vale consultar a lista "Evite esses Sites e Perfis Digitais", do Procon-SP. E a compra feita pela internet pode ser desfeita em até sete dias após o recebimento, pelo artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.

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Para saber se a promoção de TV é real, a pergunta não é quanto o anúncio desconta, mas quanto aquele mesmo modelo, com o mesmo código, já custou e quanto custa agora em outras lojas.