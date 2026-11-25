Quando o dinheiro fica caro, a incorporadora procura onde cortar. O corte mais visível, no acabamento, na área de lazer ou no padrão das unidades, chega ao comprador e pesa na venda. Existe outro, que ninguém vê no apartamento decorado: o custo escondido em projetos que chegam à obra com conflitos não resolvidos.

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É desse custo que se ocupa a Canteiro AEC (canteiroaec.com), consultoria fundada em Florianópolis em 2014, que faz a gestão da construção virtual para incorporadoras de todo o Brasil: coordena e compatibiliza os projetos em BIM antes da obra. Na gestão da construção virtual, conhecida pela sigla em inglês VDC (Virtual Design and Construction), o prédio inteiro é montado no computador, com arquitetura, estrutura e instalações no mesmo modelo BIM, para que os conflitos apareçam antes da execução.

Por que a busca por cortes voltou

O Copom manteve a Selic em 13,75% ao ano em 4 de novembro, interrompendo uma sequência de cinco cortes, e o alívio deve demorar: a mediana do boletim Focus de 16 de novembro aponta Selic de 12,75% no fim de 2027. Do lado dos custos, o INCC-M, da Fundação Getulio Vargas, acumulou alta de 6,75% nos 12 meses até outubro, acima dos 4,63% do IPCA. Com a margem pressionada dos dois lados, todo item do orçamento vira candidato a corte, e cada mês a mais de canteiro pesa no custo financeiro de quem financia a produção.

O desperdício que não aparece na planta

Para Márcio Orofino, sócio e diretor executivo da Canteiro AEC, a margem que se perde na obra começa a ser decidida bem antes dela. "A margem de um empreendimento começa a ser definida na escolha do terreno, passa pela concepção do produto e depende da qualidade das decisões de projeto que orientam a execução da obra. Quando essas etapas são conduzidas de forma integrada, a incorporadora pode antecipar incompatibilidades, validar quantitativos e planejar compras, reduzindo retrabalho e atrasos no canteiro", afirma.

Mão de obra mais cara encarece o retrabalho

Retrabalho é pagar duas vezes pelo mesmo serviço, e em 2026 essa conta ficou mais pesada. Pelo Sinapi, do IBGE em parceria com a Caixa, a parcela da mão de obra no custo da construção chegou a R$ 873,26 por metro quadrado em outubro, com alta de 8,38% em 12 meses, acima dos materiais. Cada parede refeita ou laje furada depois de pronta consome justamente a parcela que mais subiu.

O corte que preserva o padrão

A compatibilização em BIM resolve as interferências entre os projetistas, antes do canteiro, e permite que o orçamento se apoie em quantitativos medidos no modelo, e não estimados por metro quadrado. A engenharia de valor, outro serviço da consultoria, revisa soluções do projeto em busca de economia no orçamento. "O software mostra o conflito. Quem decide como resolver sem encarecer a obra é o profissional que conhece o canteiro. Por isso a gente leva os dados e o conhecimento da obra para dentro do projeto", diz Orofino.

A consultoria contabiliza, até novembro de 2026, mais de R$ 17 Bilhões em Ativos Coordenados e mais de R$ 137 milhões em economia gerada, e atende incorporadoras como a Cota Empreendimentos e a Vértice Desenvolvimento Imobiliário.

Onde cortar, então

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A resposta da Canteiro AEC à pergunta do título é antecipar a decisão e cortar o custo que ainda está no projeto, antes que ele vire obra. "O momento de proteger a margem de 2027 é agora, enquanto o prédio só existe no computador, ou seja, no projeto. Mudar uma decisão no modelo custa horas de engenharia, e ela é tomada sentado e no ar-condicionado. Mudar a mesma decisão com a estrutura concretada custa demolição, prazo e aditivo de contrato, além das dores de cabeça e da perda de sono", afirma Orofino. Com o metro quadrado a R$ 2.005,57 no Sinapi de outubro, o corte que sai do retrabalho não tira nada do apartamento que o comprador vai receber.