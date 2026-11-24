O CEO da Condor, Alexandre Wiggers, recebeu o prêmio Executivo do Ano da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), na categoria CEO/Presidente. A escolha é feita pelos próprios supermercadistas, o que confere ao reconhecimento um significado especial para os profissionais e empresas que mantêm uma relação direta com o varejo alimentar. A cerimônia aconteceu durante o tradicional Jantar do Dia dos Supermercados, em São Paulo.

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Em 2026, a premiação ganhou um novo formato e passou a contemplar duas categorias: CEO/Presidente e Vice-Presidente/Diretor. A iniciativa valoriza executivos que se destacam pela atuação no desenvolvimento do setor, pela construção de parcerias e pela contribuição à cadeia de abastecimento.

À frente da Condor desde 2012, Alexandre construiu uma trajetória de 38 anos na companhia. Ingressou na empresa aos 16 anos, como office-boy, e percorreu diferentes etapas de sua carreira até assumir a presidência executiva. Sua história acompanha parte importante da evolução da fabricante brasileira, que se aproxima de seu centenário e reúne atualmente mais de 1.700 profissionais.

"Receber esse reconhecimento dos próprios supermercadistas tem um significado muito especial. São profissionais que conhecem de perto os desafios do varejo, que estão diariamente na ponta, abastecendo as famílias brasileiras e acompanhando o desempenho das marcas. Por isso, vejo esse prêmio também como um reconhecimento à parceria que construímos com o setor ao longo de tantos anos", afirma Alexandre Wiggers.

Para o executivo, a conquista representa o trabalho coletivo de toda a companhia e das relações construídas com seus parceiros comerciais. Os produtos da Condor estão presentes em diferentes momentos da rotina dos consumidores brasileiros, em categorias como higiene bucal, limpeza doméstica, beleza e pintura.

"Esse prêmio não é individual. Ele pertence às mais de 1.700 pessoas que fazem a Condor acontecer todos os dias e também aos nossos parceiros do varejo, que confiam em nossas marcas e nos dão espaço para chegar à casa de milhões de brasileiros. Uma empresa que se aproxima dos 100 anos não constrói essa história sozinha. É resultado de consistência, trabalho e relações de longo prazo", complementa.

O reconhecimento reforça a relevância da relação entre indústria e varejo para o desenvolvimento do mercado e evidencia a importância de parcerias construídas com base na confiança, na qualidade dos produtos e no compromisso de atender às necessidades dos consumidores.

Saiba mais sobre a trajetória de Alexandre Wiggers

Alexandre Wiggers é diretor-presidente da Condor, empresa na qual iniciou sua trajetória profissional aos 16 anos, como office-boy. Ao longo de 38 anos na companhia, passou pelas áreas administrativa e financeira, atuando como gerente administrativo-financeiro entre 2000 e 2008 e como diretor da área de 2008 a 2012. Em 2010, também exerceu interinamente a presidência, antes de assumir a posição de diretor-presidente.

É graduado em Ciências Contábeis pela Universidade da Região de Joinville (Univille), pós-graduado em Finanças Empresariais pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e possui MBAs em Controladoria e Finanças, também pela FGV, e Executivo, pela Fundação Dom Cabral (FDC). Sua formação inclui ainda especialização em Governança Corporativa pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e cursos em Liderança na Inovação e Inteligência Artificial pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT).

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Além da atuação na Condor, é membro do Conselho Superior da Associação Empresarial de São Bento do Sul (ACISBS), diretor da ABVEP/SIMVEP e conselheiro do Conselho Superior de Inovação e Competitividade da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP). Também presidiu a ExpoGestão em 2019.