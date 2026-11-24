O lipedema tem ganhado cada vez mais espaço nas discussões sobre saúde feminina, especialmente pelo impacto que pode provocar na qualidade de vida, na mobilidade e na autoestima das mulheres. Caracterizada pelo acúmulo desproporcional de gordura, principalmente nas pernas e, em alguns casos, nos braços, a condição ainda é cercada por desinformação e frequentemente confundida com gordura localizada ou alterações relacionadas ao peso.

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De acordo com a Dra. Sandra Müller, é fundamental ampliar o conhecimento sobre o lipedema e reconhecer que não se trata simplesmente de uma questão estética ou de falta de cuidados com o corpo. É uma condição crônica e complexa, que envolve fatores genéticos, hormonais e inflamatórios e exige atenção especializada.

Entre os principais sinais estão o aumento desproporcional e geralmente simétrico do volume das pernas, dor ao toque, sensibilidade, sensação de peso, facilidade para o surgimento de hematomas e alterações na textura da pele. Uma característica frequentemente observada é que os pés costumam ser poupados.

A especialista ressalta que muitas mulheres passam anos tentando emagrecer, adotando dietas restritivas e praticando exercícios físicos sem compreender por que determinadas regiões do corpo continuam apresentando alterações. Esse processo pode provocar frustração, sentimento de impotência e até culpa, especialmente quando a paciente acredita que não está fazendo o suficiente.

Além das manifestações físicas, o lipedema também pode trazer consequências emocionais importantes. Por isso, identificar os sinais e buscar uma avaliação especializada são passos fundamentais para o diagnóstico correto e a diferenciação de outras condições.

Na Derme Belle, o cuidado com as pacientes parte de uma proposta de acompanhamento individualizado, considerando que o lipedema não se manifesta da mesma maneira em todas as mulheres. A avaliação leva em conta o grau de comprometimento, a sensibilidade dos tecidos, a presença de dor, edema e as particularidades de cada organismo.

A partir dessa análise, é desenvolvido um planejamento específico, que pode integrar tecnologias, técnicas especializadas e estratégias de acompanhamento. A clínica também investe constantemente em atualização profissional, conhecimento e recursos avançados, buscando referências e técnicas reconhecidas internacionalmente para aprimorar sua abordagem.

Outro aspecto destacado pela Dra. Sandra Müller é a importância do trabalho multidisciplinar. O tratamento do lipedema não deve depender de um procedimento isolado ou de algumas sessões, mas de uma estratégia contínua, que considere diferentes aspectos da saúde da mulher.

Nesse contexto, a participação da paciente é indispensável. A prática regular de atividades físicas, a alimentação equilibrada com acompanhamento nutricional, a hidratação adequada e a qualidade do sono fazem parte dos cuidados necessários. Quando indicados, recursos como meias de compressão e acompanhamento fisioterapêutico também podem contribuir para o controle dos sintomas e o bem-estar.

As tecnologias utilizadas na clínica são importantes aliadas, mas não substituem os cuidados diários e a continuidade do acompanhamento. Para a especialista, os melhores resultados acontecem justamente quando conhecimento, técnicas avançadas, recursos tecnológicos e comprometimento da paciente caminham juntos.

Mais do que oferecer procedimentos, a proposta da Derme Belle é compreender as necessidades de cada mulher e construir uma abordagem responsável, individualizada e abrangente.

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A Dra. Sandra Müller reforça que é necessário mudar a maneira como a sociedade enxerga o corpo feminino, deixando de associar determinadas alterações exclusivamente à estética. O lipedema merece investigação, diagnóstico e cuidado contínuo. Afinal, tratar a condição significa também promover uma relação mais consciente com a própria saúde, fortalecer o autocuidado e buscar mais conforto, mobilidade e qualidade de vida.