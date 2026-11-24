O empresário e palestrante Deivison Pedroza participa, no dia 25 de novembro, do Congresso Estratégico da Mega Obra 2026, realizado no Expominas, em Belo Horizonte (MG). O encontro integra a programação do Fórum Habitar 2026 e reúne discussões sobre inovação, construção civil, sustentabilidade e desenvolvimento do setor.

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Com trajetória iniciada em 1999 na área de conformidade legal e sustentabilidade, Deivison participa do painel "Do resíduo ao ativo: gestão e economia circular na obra", com uma abordagem voltada à transformação dos resíduos da construção civil em oportunidades econômicas, redução de custos e eficiência ambiental.

A participação reforça sua atuação como empreendedor e palestrante em temas relacionados à sustentabilidade empresarial, gestão ambiental, economia circular e responsabilidade na cadeia produtiva. Quem quiser acompanhar o dia a dia dessa atuação pode seguir o perfil de Deivison Pedroza no Instagram.

Sustentabilidade na construção civil: o desafio de transformar resíduos em oportunidades

Um dos principais pontos abordados por Deivison Pedroza é o volume de resíduos gerados pela construção civil brasileira.

Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos da Abrema, o Brasil gerou aproximadamente 101 milhões de toneladas de resíduos de construção e demolição em 2024, volume superior ao de resíduos sólidos urbanos, estimado em 81,6 milhões de toneladas no mesmo período.

Para o empresário, esse cenário representa uma oportunidade de transformação econômica e ambiental para o setor. Materiais como concreto, argamassa, tijolos e telhas podem ser reaproveitados por meio de processos de reciclagem e transformados em agregados reciclados, com potencial de substituir parcialmente materiais naturais utilizados na construção.

A questão central, entretanto, não está apenas na tecnologia disponível, mas na qualidade da separação e da gestão dos materiais ainda dentro dos canteiros de obras.

Economia circular e gestão de resíduos: o papel estratégico das construtoras

Durante sua apresentação no Congresso Mega Obra 2026, Deivison pretende destacar que a sustentabilidade na construção civil precisa começar antes mesmo de os resíduos deixarem a obra.

A separação adequada dos materiais, o controle das cargas e o registro de sua destinação são fatores determinantes para viabilizar a reciclagem e reduzir desperdícios.

Quando diferentes tipos de resíduos são misturados nas caçambas, materiais que poderiam ser reaproveitados acabam perdendo valor econômico e podem se tornar rejeitos. A gestão de resíduos deixa, assim, de ser apenas uma obrigação ambiental e passa a representar uma ferramenta estratégica de administração.

O acompanhamento dos volumes gerados, a classificação por tipo de material e a comprovação da destinação permitem às construtoras identificar perdas, reduzir custos operacionais, melhorar indicadores ESG e diminuir riscos relacionados à legislação ambiental.

Deivison Pedroza: trajetória empresarial e experiência em sustentabilidade

A experiência de Deivison Pedroza no setor começou em 1999, quando fundou a Verde Ghaia, empresa especializada em soluções de conformidade legal e gestão de requisitos ambientais e regulatórios.

Ao longo de sua trajetória, a organização alcançou 3.200 clientes em seis países e foi adquirida pela Ambipar em 2020.

Além da atuação empresarial, Deivison também desenvolveu soluções tecnológicas voltadas à gestão de resíduos, acompanhando os desafios enfrentados por organizações que precisam transformar exigências ambientais em práticas efetivas de gestão.

Sua experiência inclui o desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle, com atenção especial à diferença entre certificações meramente documentais e processos que efetivamente modificam decisões e resultados dentro das empresas.

Atualmente, está à frente da Ecoeponto, em Alagoas, iniciativa que trabalha com reaproveitamento de cascas de coco verde provenientes de hotéis, transformando esse material em produtos como substratos, fibras, briquetes e biocarvão. O modelo demonstra como resíduos podem ser convertidos em matéria-prima e incorporados a novas cadeias produtivas.

Construção sustentável e ESG: por que a gestão de resíduos influencia os resultados das empresas?

A discussão sobre sustentabilidade na construção civil também está diretamente relacionada à eficiência financeira e à governança das organizações.

A destinação inadequada de resíduos pode gerar custos adicionais com transporte, descarte e eventuais penalidades, além de comprometer indicadores ambientais e a reputação das empresas.

Nesse cenário, a rastreabilidade ganha importância. Saber quanto cada obra produz de resíduos, como os materiais são classificados e para onde cada carga é encaminhada permite construir indicadores confiáveis e demonstrar resultados ambientais.

A gestão eficiente também contribui para o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecida pela Lei 12.305/2010.

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos estabelece como objetivo elevar o índice de reciclagem dos resíduos da construção de 7% para 25% até 2040. Para Deivison Pedroza, essa mudança depende de uma transformação na maneira como as construtoras enxergam os materiais descartados: o entulho precisa deixar de ser tratado simplesmente como lixo e passar a ser administrado como um recurso com potencial de aproveitamento econômico.

Onde assistir à palestra de Deivison Pedroza no Congresso Mega Obra 2026?

A participação de Deivison Pedroza integra a programação do Congresso Estratégico da Mega Obra, dentro do Fórum Habitar 2026. Confira as informações do painel:

Evento: Congresso Estratégico Mega Obra 2026

Palestrante: Deivison Pedroza

Empresa: Ecoeponto

Tema: Do resíduo ao ativo: gestão e economia circular na obra

Data e horário: 25 de novembro de 2026, às 16h30

Local: Sala 4 - Expominas, Belo Horizonte (MG)

Programação geral: 24 a 26 de novembro de 2026

A participação coloca em evidência uma discussão cada vez mais relevante para o futuro da construção civil: como transformar desafios ambientais em eficiência operacional, inovação e oportunidades de negócios.

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Sobre Deivison Pedroza: bacharel em Direito, fundador da Verde Ghaia e da Ecoeponto, atua desde 1999 em conformidade legal e sustentabilidade. Acompanhe as novidades no Instagram @deivisonpedroza.