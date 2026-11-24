Emagrecimento após os 40 pode acentuar sinais de envelhecimento
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Emagrecer nem sempre significa ficar satisfeita com todas as mudanças que aparecem no espelho. Para muitas mulheres acima dos 40 anos, a perda de peso pode vir acompanhada de alterações que vão além das medidas corporais, como a redução do volume do rosto, a maior evidência da flacidez e a diminuição do contorno dos glúteos. Essas transformações têm levado pacientes a buscar alternativas para cuidar da aparência sem perder suas características naturais.
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Em Goiânia, a dermatologista Paula Azevedo (CRM/GO 10242 | RQE 10551), com mais de 20 anos de experiência e atuação voltada à prevenção e ao gerenciamento do envelhecimento, identifica esse perfil entre suas pacientes, principalmente mulheres de 40 a 55 anos. Segundo a médica, duas queixas frequentes são a sensação de que o rosto está "derretendo" e a perda de volume dos glúteos após o emagrecimento.
"Muitas mulheres conseguem emagrecer, ficam satisfeitas com o resultado na balança, mas começam a perceber mudanças no rosto e no corpo que não esperavam. O rosto pode aparentar mais flacidez, enquanto os glúteos perdem volume. São pacientes que não querem necessariamente mudar a aparência, mas recuperar a harmonia e se reconhecer novamente no espelho", explica a dermatologista.
As alterações têm relação com processos naturais do envelhecimento. Com o passar dos anos, a pele sofre mudanças na produção e na organização do colágeno, proteína importante para sua firmeza e sustentação. Ao mesmo tempo, ocorrem modificações na distribuição da gordura facial e nas estruturas que dão suporte ao rosto. Quando há emagrecimento, especialmente com perda expressiva de peso, a redução da gordura subcutânea pode tornar essas características ainda mais perceptíveis.
Embora sejam frequentemente associadas à idade, essas mudanças não acontecem da mesma forma em todas as pessoas. Fatores como genética, características da pele, quantidade de peso perdido e velocidade do emagrecimento influenciam o resultado.
Para a dermatologista, que acompanhou o desenvolvimento da estética médica nas últimas duas décadas, a abordagem dos tratamentos deve considerar as características individuais e as expectativas de cada paciente. A proposta é trabalhar o envelhecimento de maneira gradual, sem recorrer necessariamente a mudanças expressivas na aparência.
Entre os procedimentos utilizados para diferentes necessidades estão os bioestimuladores de colágeno, os fios faciais e tecnologias como Fotona, Ultraformer MPT e Quadripico. Esses recursos possuem indicações distintas e podem ser considerados conforme as condições da pele, o grau de flacidez e os objetivos do tratamento.
"Eu gosto de embelezar sem transformar. O objetivo não é fazer com que todas as mulheres tenham o mesmo rosto ou tentar apagar completamente os sinais da idade. É avaliar o que mudou ao longo do tempo e entender quais recursos podem ajudar a melhorar a aparência, respeitando a identidade de cada paciente", destaca Paula Azevedo.
A região dos glúteos também merece atenção nesse contexto. Com a redução da gordura corporal, algumas mulheres percebem diminuição do volume e mudanças no formato da região, o que pode motivar a procura por procedimentos de harmonização glútea. A médica ressalta, no entanto, que cada situação exige avaliação específica, já que a perda de volume e a flacidez são condições diferentes e nem sempre podem ser tratadas da mesma maneira.
A discussão também envolve uma mudança na forma como o envelhecimento é encarado. Em vez de buscar transformações radicais, o acompanhamento dermatológico pode priorizar cuidados individualizados, levando em consideração a saúde da pele, o histórico clínico e as expectativas reais de cada mulher.
Para quem passou por um processo de emagrecimento, a orientação é evitar decisões precipitadas sobre procedimentos estéticos e procurar avaliação médica para compreender quais alterações estão relacionadas à perda de peso, quais fazem parte do envelhecimento natural e quais possibilidades de tratamento são adequadas e seguras para cada caso.
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