O empresário Carlos Wizard está ampliando seus investimentos na Europa com uma nova frente de atuação no setor de serviços em Portugal. No início deste ano, Wizard associou-se a um grupo de empresários brasileiros radicados no país para impulsionar a expansão da Help Battery, empresa que atua no atendimento automotivo emergencial.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com sede em Braga e operação há mais de seis anos, a Help Battery oferece atendimento 24 horas a motoristas que enfrentam problemas relacionados à bateria de seus veículos. A proposta é levar o serviço ao cliente de forma ágil, com uma estrutura operacional apoiada por hubs logísticos distribuídos em diferentes regiões.

O modelo de expansão adotado para o negócio difere do sistema de franquias que marca a trajetória empresarial de Carlos Wizard. Na Help Battery, a operação central concentra atividades como estratégia comercial, expansão, marketing, atendimento ao cliente, cobrança e gestão da entrega dos produtos e serviços.

O investidor, por sua vez, torna-se proprietário de um hub logístico responsável pelo armazenamento das baterias utilizadas na região atendida. Segundo a empresa, a estrutura foi concebida para operar sem a necessidade de uma equipe própria de funcionários no hub, já que a gestão operacional é centralizada pela matriz.

Expansão em Portugal

Com investimento inicial acessível a partir de 70 mil euros, o candidato interessado no projeto pode ter operações em cidades como Lisboa, Coimbra e Porto, além da expansão gradual para outras regiões de Portugal.

A expectativa de Wizard é alcançar 80 hubs de atendimento no país e, posteriormente, avaliar a entrada da Help Battery em outros mercados europeus.

Além da oportunidade de investimento, o projeto é apresentado como uma alternativa para brasileiros que consideram estabelecer negócios e residência no exterior. De acordo com Wizard, os investidores recebem suporte na preparação da documentação necessária para o processo de imigração, obtenção do visto adequado à condição de investidor e regularização comercial em Portugal.

"Após as eleições, cresceu significativamente o número de famílias interessadas em imigrar para os Estados Unidos, Canadá e vários países da Europa. Essa é uma opção para quem busca diversificação em seus investimentos ou até mesmo a imigração para um novo país", afirma Carlos Wizard.

Para o empresário, a entrada em novos mercados também faz parte de uma estratégia de diversificação e busca por oportunidades além dos segmentos em que tradicionalmente atua.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"O sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. De tempos em tempos, é necessário analisar e considerar novos modelos de negócios e novos mercados", conclui Wizard.