Duas semijoias parecidas na vitrine podem ser bem diferentes por dentro. A quantidade de metal precioso no banho muda de uma peça para outra, e o comércio informa esse dado em milésimos, micras ou camadas. Antes de comparar preços, a primeira conferência é se a descrição traz essa informação e em qual unidade.

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Na Rahra , rede de semijoias com sede em Pouso Alegre, no Sul de Minas, a outra metade da resposta está no certificado. Pela política de garantia publicada no site da marca, o prazo de garantia vai de 1 a 10 anos, conforme o modelo, e vem informado no documento entregue no ato da compra. A empresa associa esse prazo à quantidade de ouro aplicada em cada peça.

“Quem compra para presentear quase nunca vai usar a peça, então precisa de uma informação que não dependa do gosto. O prazo de garantia é uma delas. Na nossa linha, quanto mais ouro a peça leva, maior é o prazo, e isso está escrito no certificado”, afirma Thomas Coelho, CEO da Rahra.

Alerta para o preço

Com a Black Friday marcada para 27 de novembro, a atenção ao preço aumenta. Pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil, divulgada em 10 de novembro, mostra que o menor preço depois de pesquisa e o frete grátis são os critérios mais citados por quem pretende comprar na data, com 41% cada. O levantamento ouviu consumidores das 27 capitais entre 7 e 19 de outubro, e 32% dos entrevistados pretendem limitar as despesas a R$ 500, o que deixa pouca margem para errar na escolha.

O Procon-MPMG, órgão do Ministério Público de Minas Gerais, recomenda acompanhar os preços com antecedência para evitar a “metade do dobro”, os descontos anunciados sobre preços que não foram efetivamente reduzidos. O órgão também orienta desconfiar de valores muito abaixo da média e conferir a identificação do vendedor. Como peças parecidas podem ter banhos e garantias diferentes, o preço sozinho não diz o que está sendo comprado.

O certificado tem que estar preenchido

O documento só cumpre seu papel se sair da loja completo. Na Rahra, peças sem o certificado preenchido pela loja no ato da compra podem ter a cobertura contratual recusada. O Código de Defesa do Consumidor determina que o termo de garantia seja preenchido pelo fornecedor e entregue ao consumidor no ato do fornecimento (artigo 50, parágrafo único).

Até onde vai a garantia

A garantia contratual da marca cobre a camada externa de banho, de ouro, prata ou ródio, em casos de descascamento ou escurecimento por falha na aplicação. Perda ou escurecimento de pedras, desgaste de resina e danos causados por perfumes e cosméticos ficam de fora. Antes dela vale a garantia legal: quem recebe um produto durável tem 90 dias para reclamar de defeitos aparentes, regra que se aplica também a compras em promoção, como lembra o Procon-MPMG. A garantia do fabricante se soma a esse prazo, sem substituí-lo.

“Subir de faixa de preço não deveria ser só pagar por uma peça maior. A pergunta é o que mudou: se tem mais ouro, se o prazo da garantia aumentou, se tem pedra. Quando nada disso muda, o presente fica mais caro sem ficar melhor”, diz Thomas.

A conferência antes de pagar

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Na descrição de uma semijoia, quatro pontos ajudam a decidir: a unidade em que o banho é informado, o prazo de garantia que vai no certificado, o que essa garantia cobre e se o documento será preenchido na hora da compra. Guardar anúncio, comprovante e conversas, como orienta o Procon-MPMG, completa a checagem, já que a compra pode ser comprovada por outros meios além da nota fiscal.