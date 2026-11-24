As mudanças hormonais características da menopausa podem alterar o metabolismo feminino, favorecer o acúmulo de gordura na região abdominal e dificultar o controle do peso. E essa é uma preocupação mais moderna que se imagina. Dados do Vigitel 2024, compilados pela World Obesity Federation, mostram que 31% das mulheres e dos homens brasileiros entre 45 e 54 anos apresentam obesidade, enquanto o excesso de peso alcança aproximadamente 70% dessa faixa etária.

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Ainda sobre modernidade, medicamentos recentes, como semaglutida e tirzepatida, conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras, nasceram para integrar as possibilidades terapêuticas para mulheres com indicação clínica de tratamento da obesidade. "As canetas emagrecedoras são medicamentos injetáveis que atuam em mecanismos hormonais relacionados ao controle do apetite, à saciedade e à regulação da glicose, contribuindo para a redução do peso corporal. Na prática clínica, substâncias como semaglutida e tirzepatida são utilizadas no tratamento da obesidade e do sobrepeso com indicação médica, associadas a mudanças no estilo de vida e ao acompanhamento individualizado", explica o médico gastroenterologista e cirurgião geral Mauro Lúcio Jácome (CRM-MG 28114 | RQE 23310|23311|23312).

Para as mulheres que que estão prestes a chegar na menopausa ou que já estão vivendo essa fase da vida, a queda acentuada do hormônio estradiol não apenas reduz levemente a taxa metabólica basal, mas ela promove uma remodelação importante na composição corporal para o feminino. Isso promove uma perda acelerada da massa muscular, que é sarcopenia, e uma redistribuição da gordura, então ela deixa de se acumular preferencialmente nos quadris e coxas e passa a se depositar mais na região abdominal e entre os órgãos, que a gente chama de gordura visceral.

"Nesse contexto, a semaglutida, que são os agonistas dos receptores de GLP-1 e a tirzepatida, o duplo agonista de GLP-1, ela entra como ferramenta farmacológica de alta potência, para vencer essa resistência fisiológica ao emagrecimento. Elas atuam diretamente no sistema nervoso central, reduzindo o apetite e aquela vontade de comer, então vai retardar o esvaziamento gástrico, prolongando a sensação de saciedade e melhora a sinalização da insulina, ajudando a destravar a perda de peso em mulheres com obesidade ou sobrepeso, com comorbidades que não respondem apenas a mudanças do estilo de vida", explica a médica Roberta Brando (CRM 77639 | RQE 55150), ginecologista, especialista em terapia hormonal feminina e no cuidado de mulheres no climatério e na menopausa.

Roberta ainda explica que o acúmulo dessa gordura visceral na menopausa dispara um estado inflamatório crônico e aumenta a resistência à insulina, elevando drasticamente o risco de diabetes tipo 2, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, e eventos cardiovasculares, que é a principal causa de morte em mulheres após a menopausa. "Estudos clínicos demonstram que essas medicações reduzem significativamente a gordura visceral e vai diminuir a cerca de 20% o risco de eventos cardiovasculares maiores, como o infarto, independente da perda de peso isolada. É uma atuação mútua, digamos".

Quanto aos sintomas da menopausa, não há evidência ainda de que a semaglutida e a tirzepatida tratem diretamente os fogachos, que são as ondas de calor ou então a síndrome geniturinária da menopausa. "O que ocorre na prática clínica é uma melhora indireta do bem-estar, da disposição física, das dores articulares, pela redução ainda da sobrecarga mecânica e da inflamação crônica. Qualidade do sono em pacientes que tinham apenas a apneia obstrutiva associada e ao excesso de peso, condição em que a tirzepatida já possui evidência clínica bem consolidada nesse benefício", completa a ginecologista.

Até mesmo mulheres que estão realizando algum tipo de terapia hormonal podem utilizar o fármaco. "Não existe contraindicação do uso reposição hormonal, porque a reestabilização hormonal melhora o sono, o humor e a sensibilidade à insulina. Os cuidados indispensáveis incluem dar preferência absoluta à terapia hormonal por via transdérmica ou implante porque o retardo do esvaziamento gástrico causado pelas canetas pode alterar a absorção de medicamentos que são orais e o médico deve monitorar a resposta caso a paciente use progesterona micronizada oral à noite, garantir um aporte proteico adequado, né, que é nutricionista acompanhando o treino de força", indica.

Mas o cuidado vai além da utilização desses compostos. "Mulheres não se esqueçam que a musculação é obrigatória para evitar a perda de massa muscular e densidade óssea durante um processo de emagrecimento rápido e manter indicação médica criteriosa, já que são indicações para obesidade ou sobrepeso com risco metabólico e não para fins puramente estéticos de perda de peso", completa Roberta.

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E, além disso, é indispensável o acompanhamento médico ao longo do processo, conforme indica Mauro Jácome. "Nenhum tratamento deve ser iniciado apenas porque está em evidência. A escolha precisa ser baseada em critérios científicos, sempre levando em consideração as características de cada paciente e os objetivos do tratamento", finaliza o gastroenterologista.