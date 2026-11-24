Quem mantém contratos de fornecimento ou de prestação de serviços com prazo longo tem um item a mais na agenda de fim de ano. A partir de 1º de janeiro de 2027, a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) substitui PIS e Cofins, e boa parte dos instrumentos em vigor foi redigida com base em tributos que deixam de existir.

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A recomendação da RZ3 , consultoria que atua em estratégia, finanças, processos, tributos e tecnologia, é revisar essa base contratual agora, antes que as partes comecem a recalcular margens sob as novas regras.

Onde estão os pontos de atenção

Cláusulas de preço, de reajuste e de responsabilidade tributária costumam ser escritas a partir das regras vigentes no momento da assinatura. Quando o tributo muda de natureza, como acontece agora, o texto pode não dizer quem absorve a diferença. Uma cláusula que apenas declara os tributos atuais como incluídos no preço, por exemplo, perde a referência quando esses tributos saem de cena.

A mudança no cálculo amplia o problema. A CBS é calculada "por fora" e permite crédito amplo sobre as aquisições, o que altera a formação de preço de forma diferente em cada setor. Em outubro, o TCU (Tribunal de Contas da União) calculou a alíquota de referência em 11,3%, percentual que o Senado tem até 15 de dezembro para fixar. Em atividades de serviço com poucos insumos tributados, a carga tende a subir, e o contrato firmado na lógica anterior pode não comportar esse aumento.

Contratos públicos e privados seguem caminhos diferentes

Nos contratos com a administração pública, a legislação complementar da reforma prevê mecanismos de reequilíbrio. Nos contratos entre empresas privadas, não há regra equivalente: a solução depende do que foi pactuado. Se o contrato não trata da substituição de tributos, a negociação acontece justamente quando os dois lados estão revendo margens, o que aumenta o risco de disputa.

A revisão vai além do preço

O contrato também precisa considerar quem está do outro lado. No novo modelo, o crédito de quem compra depende do recolhimento feito por quem vende. Uma empresa do Simples Nacional, por exemplo, transfere crédito menor, a não ser que opte por recolher IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS pelo regime regular. Segundo a Receita Federal, 1.000.142 contribuintes haviam feito essa opção para o primeiro semestre de 2027 até 29 de outubro. Cláusulas sobre o regime tributário do fornecedor podem passar a fazer parte da negociação.

O prazo de pagamento é outro item. Em agosto, a Receita Federal informou ao g1 que o split payment, mecanismo que separa o tributo no momento do pagamento, deve ser opcional em 2027 e obrigatório nas operações entre empresas a partir de 2028. Quando isso ocorrer, o valor recebido chegará ao caixa já sem a parcela tributária, o que pode exigir rever prazos e condições acordadas.

O que revisar antes de janeiro

Para a RZ3, a revisão contratual funciona melhor quando conduzida junto com as áreas tributária, financeira, de compras e de tecnologia, dentro de uma mesma governança operacional . Assim, as decisões sobre preço, fornecedores e prazos ficam refletidas no contrato e no sistema de gestão, que só apura corretamente os novos tributos se estiver parametrizado com essas regras.

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Na prática, a revisão inclui as cláusulas de preço e reajuste, a definição de quem arca com variações tributárias, o regime dos fornecedores e os prazos de pagamento. Tratar esses pontos antes de 1º de janeiro reduz a chance de que a transição para a CBS termine em disputa entre as partes.