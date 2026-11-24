Quem joga no computador e vê os quadros por segundo despencarem costuma pensar primeiro em trocar a placa de vídeo. Antes da compra, porém, uma pergunta simples ajuda a localizar o problema: a queda acontece sempre ou só em lugar cheio? Se ela aparece apenas quando a cena se enche de personagens e efeitos, o gargalo está no processador, e uma placa nova não resolve.

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A orientação faz parte de uma lista curta de verificações da UpBoost , empresa de otimização de PC para jogos que atende de forma 100% remota. Segundo a empresa, a troca de peça costuma vir antes do diagnóstico. Nos atendimentos, é rotina encontrar máquinas que acabaram de receber placa de vídeo, memória ou SSD novos e seguem travando, porque a causa estava na configuração do Windows, na taxa de atualização do monitor ou na temperatura.

Cada sintoma aponta para um lugar

Travamento de imagem é problema da máquina. Já o atraso de comando com a imagem fluida vem da rede, e se mede com ping e jitter, não com FPS. Quando a temperatura sobe antes da queda de desempenho, a causa é a refrigeração, e uma peça nova também não traz solução.

Dois pontos de configuração costumam passar despercebidos. O primeiro é o cabo do monitor: se ele estiver ligado na saída da placa-mãe, a placa dedicada fica sem uso. O segundo é a taxa de atualização da tela, que o Windows costuma deixar em 60 Hz por padrão mesmo quando o monitor aceita 120, 144 ou 165. Um teste gratuito de taxa de atualização roda no navegador e mostra, em menos de um minuto, quantos quadros a tela entrega de fato.

“Chega computador aqui com placa de vídeo nova instalada e o cabo HDMI ligado na saída da placa-mãe. A placa que a pessoa acabou de comprar está lá dentro sem ser usada”, diz Dherick Abreu , de 20 anos, fundador da UpBoost. “É a primeira coisa que o técnico confere.”

O detalhe passa despercebido porque a imagem aparece normalmente. O computador liga, o monitor mostra a área de trabalho e o jogo abre, mas o processamento gráfico continua saindo do chip integrado.

Na UpBoost, um técnico ajusta a máquina do cliente ao vivo, por acesso remoto, enquanto o cliente acompanha a tela. O FPS é medido antes e depois no mesmo computador, o que permite comparar o resultado sem trocar nenhum componente.

O que as buscas mostram

O levantamento da empresa reúne as consultas que levaram usuários ao seu site no Google entre 1º e 31 de outubro de 2026, medidas pelo Google Search Console: foram 28.622 aparições em resultados de busca, distribuídas em 2.988 consultas distintas. Só a pergunta sobre por que um PC considerado bom trava do nada em jogo surgiu de 232 formas diferentes.

Os valores representam as aparições do site da UpBoost, e não o volume total de pesquisas no país, que é maior e não é público. Como uma consulta pode entrar em mais de um grupo, os números não devem ser somados.

Todas as checagens estão entre as sete ferramentas gratuitas que a empresa mantém abertas ao público, no navegador, sem cadastro e sem instalar programa.

O público envolvido é grande. Segundo a Pesquisa Game Brasil 2026, que ouviu 7.115 pessoas de 16 a 55 anos em março, 75,3% dos brasileiros afirmam consumir jogos digitais, e o computador aparece como plataforma preferida em 21,1% das respostas.

Por que olhar antes de comprar

Errar o diagnóstico ficou mais caro. A consultoria TrendForce projetou alta de 90% a 95% nos preços de contrato da memória DRAM no primeiro trimestre de 2026, um recorde para um único trimestre, e prevê novos reajustes, entre 10% e 15%, no quarto trimestre. A americana Gartner estima que os computadores fiquem 17% mais caros do que em 2025.

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A sequência sugerida pela UpBoost é curta: conferir o cabo, a taxa do monitor e a temperatura, observar se a queda acontece só em lugar cheio e separar o que é imagem do que é rede. Só depois dessas etapas faz sentido decidir se o gargalo pede mesmo uma peça nova.