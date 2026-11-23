Dakila Pesquisas apresenta o PYROS, um eVTOL pensado para o combate aéreo a incêndios e desenvolvido pela Vertical Connect. Trata-se de uma aeronave elétrica não tripulada, com decolagem e pouso verticais, projetada para chegar rápido ao foco do fogo e despejar água sobre ele. O lançamento reúne tecnologia de aviação elétrica e uma preocupação crescente: proteger florestas e comunidades de um problema que se repete a cada estação seca.

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Um aliado contra o fogo

Incêndios florestais se espalham depressa e costumam começar em lugares de difícil acesso, onde caminhões e brigadas a pé demoram a chegar. Nessas situações, a resposta pelo ar ganha tempo. O PYROS foi concebido para esse papel: sai de uma área pequena, sem pista, e vai direto ao ponto atingido.

O nome vem do grego e significa "fogo". A arte de divulgação reforça a ideia com figuras da mitologia clássica sobre um fundo de chamas. As mensagens da peça resumem a proposta em três frentes: combate a incêndios florestais, operações de resgate e proteção ambiental, tudo com resposta rápida e segura.

Os números do PYROS

A ficha técnica informada pelos desenvolvedores mostra uma aeronave dimensionada para missões repetidas. O tanque tem capacidade para 400 litros de água. A cobertura operacional chega a até 450 hectares por dia, em 8 horas de atividade, o que indica um trabalho contínuo, com reabastecimentos e novas decolagens ao longo do dia.

A autonomia informada é de até 1h30, e o alcance informado, de até 100 km. O peso máximo de decolagem é de 750 kg. A propulsão é elétrica, com oito motores, e a água sai por um bocal Elkhart Brass 5000-14E, modelo de um fabricante conhecido por equipamentos de combate a incêndio. A aeronave tem registro na ANAC, o de número PR-832686709, informação que aparece em destaque na arte de divulgação.

Por que um eVTOL

A sigla eVTOL, do inglês electric vertical takeoff and landing, designa aeronaves elétricas que decolam e pousam na vertical, como um helicóptero, mas com motores elétricos e hélices distribuídas. Essa configuração dispensa pista e simplifica a operação em bases improvisadas, perto da área queimada.

Como o PYROS não leva piloto a bordo, a missão deixa de expor uma pessoa à fumaça, ao calor e à turbulência típicos de um incêndio. Isso permite voar mais perto do foco e repetir as cargas com agilidade. A propulsão elétrica, por sua vez, traz um funcionamento mais silencioso e sem emissões durante o voo, o que combina com o objetivo de proteger o meio ambiente.

Vertical Connect e Dakila

A Vertical Connect se apresenta com o lema "experience air mobility", ou experiência em mobilidade aérea, e é a desenvolvedora do PYROS. A marca de Dakila Pesquisas aparece ao lado da Vertical Connect na identidade do projeto e também na fuselagem da aeronave, o que mostra a parceria entre as duas.

À frente de Dakila Pesquisas está Urandir Fernandes de Oliveira, presidente da associação e fundador do Ecossistema Dakila, que reúne iniciativas de pesquisa, tecnologia e filantropia. Ele acumula mais de 37 condecorações, entre elas o título de Comendador e a Medalha do Exército Brasileiro, e tem dedicado atenção à mobilidade aérea, como no Skyros, eVTOL criado com a Vertical Connect.

A associação trabalha há mais de 30 anos com pesquisa e divulgação em áreas como arqueologia, história e tecnologia. Mais informações sobre o grupo estão disponíveis em dakila.com.br.

Resgate e proteção ambiental

Além do combate ao fogo, a peça de divulgação cita operações de resgate. Uma aeronave pequena, capaz de decolar na vertical e chegar a locais de difícil acesso, é útil em situações em que cada minuto conta, como o apoio a equipes que atuam em áreas isoladas.

A proteção ambiental completa o conjunto. Florestas queimadas levam anos para se recuperar. Agir cedo, quando o fogo ainda é pequeno, costuma ser a forma mais eficaz de limitar os danos, e é exatamente aí que uma aeronave de resposta rápida pode fazer diferença.

O que vem a seguir

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Com a ficha técnica apresentada e o registro informado, o PYROS reforça a aviação elétrica como caminho para a proteção ambiental. Quem quiser acompanhar o projeto pode seguir os canais de Dakila Pesquisas e da Vertical Connect.