Natural de Salvador, Rozemario Cruz Bomfim, de 47 anos, divide sua rotina entre Londres e o Brasil. O enfermeiro e biomédico esteta construiu sua trajetória profissional ao longo de 24 anos de idas e vindas entre os dois países. Durante a pós-graduação em dermatologia, com ênfase em feridas e curativos, aprofundou seus estudos sobre a cicatrização da pele. Hoje, aplica esse conhecimento na harmonização facial e corporal.

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Em entrevista, Rozemario Cruz Bomfim conta que recebeu a confirmação de aceite de seu segundo artigo científico. O que mais o anima nessa etapa é a possibilidade de conversar com colegas sobre questões que conheceu tanto nos estudos quanto no atendimento. "Espero que essa experiência incentive outros profissionais a estudarem, pesquisarem e valorizarem cada vez mais a ciência da pele", afirma.

O que o estudo das feridas trouxe para a estética

Antes de trabalhar com harmonização, Rozemario Cruz Bomfim iniciou a carreira na enfermagem. Segundo ele, essa primeira formação lhe deu a base clínica para avaliar pacientes. Depois vieram a biomedicina estética, a pós-graduação em dermatologia, com ênfase em feridas e curativos, e os estudos em medicina estética no Reino Unido.

A pós-graduação colocou a ciência da pele em foco ao aproximar dois assuntos que ele hoje considera inseparáveis. De um lado, estudava como o sangue chega aos tecidos e como a pele se recupera. De outro, queria entender o que esse conhecimento exigia de quem realizava um procedimento. Na Mario Bomfim Clinic, em Londres, ele diz considerar a anatomia de cada paciente antes de discutir qual intervenção faz sentido.

A conversa sobre autoestima começa antes do procedimento

Para Rozemario Cruz Bomfim, uma das decisões mais importantes do atendimento é reconhecer quando a melhor orientação é deixar de fazer um procedimento. Isso exige ouvir o que incomoda a pessoa, entender a mudança que ela procura e conversar sobre os limites da técnica. "Elevar a autoestima é algo muito significativo, mas deve acontecer com responsabilidade, sem promessas irreais e sem procedimentos desnecessários", afirma.

Na Inglaterra, o serviço público de saúde recomenda que o paciente converse diretamente com quem realizará o procedimento e tenha tempo para decidir. Entre as questões que o NHS sugere considerar está uma especialmente ligada à autoestima. A mudança atende a um desejo próprio ou à expectativa de outra pessoa?

O sonho que começou em família

Ao falar da carreira, Rozemario Cruz Bomfim volta a Salvador e à lembrança da mãe. Ela sonhava em ver os filhos formados e realizados profissionalmente. Morreu antes de acompanhar parte dessas conquistas. Mesmo depois de 24 anos em viagens internacionais, ele mantém os laços familiares no Brasil e inclui as visitas ao país em sua rotina.

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Entre os próximos planos estão continuar a escrever e trocar experiências com profissionais dos dois países. Ao lembrar da própria formação, ele reserva um conselho para quem começa na estética. "Estude muito, tenha paciência e dedicação", diz.