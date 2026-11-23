Por Roberto Farina, especialista em comunicação estratégica, gestão de crises e segurança pública e privada

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Toda capa de fim de ano da The Economist vira jogo de adivinhação. A de 2027 merece mais do que isso. No alto, líderes e bandeiras. No meio, dinheiro, urnas, energia, armas e um cérebro de circuitos. Embaixo, famílias ao lado de barracas.

Leio a imagem como um mapa de transmissão. Em quanto tempo uma decisão tomada no andar de cima chega ao chão, na forma de comida mais cara, serviço interrompido ou abrigo lotado? A leitura é minha, não da revista.

Não encontrei na ilustração um símbolo dedicado ao ataque digital. O tema, porém, está na edição. Entre as dez tendências listadas pelo editor Tom Standage, a que trata da inteligência artificial prevê uma onda de ataques cibernéticos alimentada por modelos mais potentes. Proponho ir um passo além: o risco digital não é um item da lista. É um pilar que sustenta, ou derruba, vários dos outros.

Convém delimitar. Nem todo incidente cibernético é um desastre. A maioria começa e termina dentro das equipes de segurança da informação. Mas, quando compromete serviços essenciais, ameaça vidas ou produz consequências que exigem resposta coordenada, deixa de ser apenas um problema de segurança da informação. Passa a exigir também planejamento de emergência e proteção da população.

São dois trabalhos distintos. Conter a invasão e recuperar os sistemas cabe aos técnicos. Cuidar do que acontece com as pessoas enquanto os sistemas não voltam é coordenação de crise. A Defesa Civil não precisa assumir o papel de quem protege a rede. Precisa saber o que para quando a rede para.

Santos: quando energia e sistema falham juntos

Em 6 de novembro, uma queda de energia atingiu os servidores da Autoridade Portuária de Santos, que administra o maior porto da América Latina. Os sistemas voltaram em parte à noite e caíram de novo. Na madrugada seguinte, a equipe identificou um programa malicioso. Segundo a autoridade , ele já estava na rede antes do apagão e foi ativado quando os servidores reiniciaram. Como e quando entrou, ainda não se sabe. A Polícia Federal investiga.

Ficaram indisponíveis o protocolo de pedidos, a tramitação interna de documentos, a gestão administrativa e o site. O porto não parou. A entrada e a saída de navios e os acessos terrestres foram mantidos, segundo a autoridade, com apoio do Porto Sem Papel, sistema federal que não foi atingido, além de telefone, e-mail e procedimentos manuais. Houve relatos de lentidão. Dez dias depois, a recuperação ainda estava em fase final de testes.

Tiro duas lições. A primeira: a continuidade veio de um sistema independente e de pessoas capazes de operar por outro caminho. A segunda: um evento elétrico e um incidente digital se sobrepuseram. Quem planeja para cada risco em separado descobre tarde que eles não chegam em fila.

Na mesma semana, a Caixa Seguridade informou que sua investida Caixa Vida e Previdência teve dados cadastrais copiados. A base atingida inclui 7,6 milhões de clientes ativos, além de ex-clientes. A apuração preliminar não encontrou indícios de comprometimento de dados financeiros ou senhas. É um caso grave, que exige resposta e respeito aos titulares. Mas não interrompeu um serviço essencial. Essa é a fronteira que interessa aqui.

Na Europa, ela foi cruzada. Entre outubro e novembro, invasores alteraram a distância a refrigeração de supermercados na França e depois em países como Bélgica, Suécia e Estônia. Alimentos foram descartados. Há relatos de que bancos de sangue franceses também foram visados, sem perda de material. O governo francês atribuiu a ação a um grupo ligado ao Irã, o que não teve confirmação independente. A autoria importa para a investigação e para a resposta estratégica. A proteção imediata de comida e sangue não pode esperar por ela.

Costa Rica: do servidor ao decreto

Em abril de 2022, um ataque de ransomware atingiu o Ministério da Fazenda da Costa Rica e outras instituições públicas. Sistemas de arrecadação e de comércio exterior ficaram indisponíveis. Entidades empresariais estimaram perdas de dezenas de milhões de dólares por dia. Em 8 de maio, o presidente decretou emergência nacional. O texto do decreto descreve o ataque como sem precedentes no país.

O que veio depois ensina mais do que o ataque. A comissão nacional de emergências declarou que nunca havia atendido uma emergência de cibersegurança e que ainda não tinha plano nem orçamento definidos. Meses mais tarde, o órgão de controle do país apontou falhas de coordenação na resposta. Um sistema preparado para desastres naturais foi chamado a coordenar algo para o qual não tinha roteiro.

CrowdStrike: a crise sem criminoso

Em 19 de julho de 2024, uma atualização defeituosa da empresa de segurança CrowdStrike travou cerca de 8,5 milhões de computadores com Windows. Segundo a Microsoft, era menos de 1% do total. Bastou para cancelar voos e afetar hospitais e bancos em vários países. Uma seguradora estimou em 5,4 bilhões de dólares as perdas diretas das 500 maiores empresas americanas.

Não houve ataque. Uma falha tecnológica grave pode dispensar o inimigo. O que ela não dispensa é a dependência concentrada em um único fornecedor, sem alternativa de continuidade.

Defesa Civil Alerta: confiança também é infraestrutura

O caso mais próximo do tema aconteceu aqui. Entre a noite de 19 e a madrugada de 20 de junho, dez alertas falsos partiram do sistema Defesa Civil Alerta. Moradores de ao menos oito capitais relataram ter recebido um aviso classificado como extremo com uma única palavra: misantropia. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional confirmou o acionamento indevido, tirou a plataforma do ar e acionou a Polícia Federal. Informou não haver indício de dano estrutural. Autoria e forma de acesso não foram confirmadas oficialmente.

O dano principal não foi material. Um alerta só protege se for obedecido, e só é obedecido se for crível. A integridade do sistema que fala com a população é parte da proteção, tanto quanto a sirene e o abrigo.

O que a FEMA orienta

A agência federal de emergências dos Estados Unidos já trata o assunto como parte do seu ofício. Seu relatório nacional de preparação de 2024 registra que o ataque cibernético lidera, desde 2019, a lista de ameaças apontadas pelas comunidades americanas em suas avaliações de risco. O documento chama esses incidentes de multiplicadores de ameaça, porque a falha de um sistema se propaga aos que dependem dele.

Em novembro de 2023, a FEMA e a CISA, agência de cibersegurança, publicaram um guia de planejamento para gestores de emergência. É um documento de orientação. Não cria competências legais. Parte de uma divisão clara: o gestor de emergência não precisa ser especialista em redes e não deve interferir no trabalho de quem contém a ameaça. Seu papel é preparar a comunidade para as consequências.

Para isso, o guia recomenda mapear os serviços essenciais que dependem de sistemas, como água, energia, atendimento de emergência e hospitais, e incluir o responsável pela segurança da informação na equipe de planejamento. Um programa federal de 1 bilhão de dólares em quatro anos, gerido pelas duas agências, financia a cibersegurança de estados e municípios.

O mesmo relatório de 2024 previa que ferramentas acessíveis de inteligência artificial reforçariam as táticas dos adversários. Em 16 de novembro, o grupo de inteligência de ameaças do Google descreveu um sistema que analisa correções de segurança, identifica a falha corrigida e produz e executa o código de ataque sem operador humano. É um caso documentado, não a regra. Mas indica para onde caminha o prazo entre a publicação de uma correção e a tentativa de explorá-la.

De volta à capa

Com esses casos na mão, a ilustração ganha uma segunda camada.

O incêndio e o termômetro remetem ao El Niño. Em 12 de novembro, a NOAA estimou em mais de 79% a chance de o fenômeno permanecer de forte a muito forte até o trimestre de janeiro a março. A própria agência ressalva que os impactos típicos ficam mais prováveis, não garantidos, e o efeito em cada região depende da previsão local. Ainda assim, Santos mostrou o que acontece quando um problema de energia e um incidente digital coincidem. Um verão de eventos severos aumenta as ocasiões para essa coincidência.

O duto rompido e o navio acorrentado falam dos efeitos da guerra com o Irã sobre energia e alimentos. Se a atribuição francesa se confirmar, os supermercados europeus terão mostrado um segundo caminho para o mesmo choque, que passa pelo controlador de refrigeração.

E as barracas, na base, lembram que crise humanitária raramente tem causa única. Chuva extrema, energia instável, um alerta desacreditado e um serviço público sem sistema são incidentes quando vêm separados. Somados, mudam de escala. A diferença do componente digital é que ele não tem estação do ano e pode ser provocado à distância.

Seis medidas para o Brasil

A classificação brasileira de desastres, a Cobrade , é de 2012. Seus grupos de desastres tecnológicos tratam de substâncias radioativas, produtos perigosos, incêndios urbanos, obras civis e transporte. Não há item específico para incidente cibernético. As consequências de um ataque podem caber em tipos existentes, como um incêndio ou uma contaminação. A causa digital fica sem nome.

Criar uma categoria não garantiria, sozinho, reconhecimento de emergência nem acesso a recursos. Mas o que não é nomeado raramente entra no plano. O país tem uma política nacional de proteção e defesa civil desde 2012 e uma política nacional de cibersegurança desde dezembro de 2023. Nasceram em momentos e estruturas diferentes. O trabalho agora é fazê-las operar juntas, do nível federal ao municipal.

Revisar o enquadramento do risco. Avaliar como a classificação de desastres e os planos de contingência tratam incidentes cibernéticos com consequências relevantes para a população.

Mapear dependências críticas. Identificar os serviços essenciais de cada cidade, os sistemas e fornecedores de que dependem e o tempo de interrupção que cada um tolera.

Testar a continuidade operacional. Prever procedimentos alternativos, comunicação de reserva, cópias de segurança testadas e operação com capacidade reduzida. Papel e e-mail ajudam, mas não resolvem todas as situações.

Exercitar a resposta integrada. Reunir Defesa Civil, equipes de tecnologia e segurança da informação, concessionárias, operadores de serviços essenciais e órgãos competentes em simulados com cenário combinado: evento climático severo e sistemas indisponíveis.

Proteger os alertas e sua credibilidade. Controle de acesso, validação proporcional à urgência, rastreabilidade de cada disparo, canais alternativos e correção rápida de mensagens indevidas.

Exigir continuidade dos fornecedores. Contratos de serviços essenciais devem prever atualização, suporte, autenticação forte, comunicação de incidentes e responsabilidades claras. No caso da C&M Software, em 2025, o acesso de uma prestadora foi o caminho para um desvio estimado em centenas de milhões de reais no sistema de pagamentos.

Parte dessa agenda exige investimento. O ponto de partida, porém, é de governança, planejamento e coordenação. Vale também para empresas. Quem já tem plano para incêndio e enchente deve perguntar o que faz no dia em que câmeras, controle de acesso, refrigeração e meios de pagamento ficam indisponíveis ao mesmo tempo.

A pergunta que falta

O que mais me ficou da capa foi o espaço entre os líderes no alto e as famílias embaixo. Esse espaço já se mediu em meses, o tempo de uma tarifa chegar ao preço ou de uma seca chegar à safra. Uma falha digital pode percorrê-lo em horas.

A revista não precisava desenhar um cadeado. Ele está implícito em boa parte das figuras, do duto à urna, do robô à barraca. Cabe a quem planeja 2027 fazer, para cada uma delas, uma pergunta concreta: qual serviço essencial deixa de funcionar quando um sistema falha, e quem protege a população enquanto ele não volta?

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Responder a isso não pede previsão nem medo. Pede que eventos climáticos e indisponibilidade de sistemas estejam no mesmo planejamento e nos mesmos exercícios. A temporada de chuvas se aproxima. É um bom prazo para começar.