Uma visita de escola costuma girar em torno da estrutura física: biblioteca, laboratório, quadra. O que determina a qualidade do ensino, porém, raramente aparece nesse roteiro padrão: o planejamento pedagógico por trás de cada aula.

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Especialistas em avaliação escolar recomendam um conjunto específico de perguntas para famílias que querem ir além da estrutura física numa visita: como a escola planeja o conteúdo entre disciplinas diferentes, como documenta o progresso do aluno ao longo do ano e com que frequência os professores recebem formação continuada específica no método pedagógico adotado.

Currículos internacionais como o do IB (International Baccalaureate) tornam essas respostas mais objetivas, porque a estrutura de planejamento é parte da certificação. O programa organiza o ensino por unidades de investigação, com avaliação documentada ao longo do processo, não apenas por prova final.

Uma pesquisa do IB sobre cultura de avaliação no PYP (Primary Years Programme), conduzida por pesquisadores da Deakin University, na Austrália, e publicada em 2016, destacou como práticas centrais a avaliação contínua e abrangente, feita com diferentes estratégias, e o uso frequente de feedback dos professores e de autoavaliação pelos alunos. São pontos que a família pode checar na própria visita, perguntando como o progresso do aluno é registrado e como ele recebe retorno sobre o que produziu.

Na Valley International School , em Itajaí (SC), esse planejamento é parte da rotina desde a autorização do Primary Years Programme, em 2021. “O que os pais não veem durante uma visita é justamente o que mais define a experiência do filho: como planejamos cada unidade, como acompanhamos individualmente cada aluno e como formamos os professores para sustentar esse trabalho ano após ano”, afirma Joceléia Santos, Principal da Valley International School.

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Para quem vai visitar uma escola em busca de currículo internacional, a recomendação prática é simples: pergunte menos sobre o prédio e mais sobre como o professor planeja e avalia. Essa resposta costuma revelar mais sobre a qualidade real do ensino.