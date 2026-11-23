A renegociação de dívidas bancárias costuma começar tarde, quando a parcela já aperta o caixa. Em 2026, esperar o aperto ficou mais caro. A taxa média do crédito livre para empresas foi de 24,4% ao ano em setembro, segundo o Banco Central, e a inadimplência chegou a 9,2 milhões de empresas em julho, recorde da Serasa Experian. Num mercado mais seletivo, quem negocia sob pressão de vencimento tem menos margem.

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Para a GX Capital , boutique financeira especializada em câmbio estruturado e crédito empresarial, a empresa negocia melhor quando separa três pontos da dívida: o prazo, o spread, que remunera o risco de crédito, e o indexador.

O que levar para a conversa

O primeiro item é o calendário de caixa: quanto da geração de caixa dos próximos meses está comprometido com parcelas. O segundo é a garantia disponível. Imóveis da empresa ou dos sócios podem sustentar uma dívida mais longa e mais barata, e o Marco Legal das Garantias passou a permitir que um mesmo imóvel garanta mais de uma operação. O terceiro é o indexador: dívidas atreladas ao CDI acompanham um eventual corte da Selic, enquanto as prefixadas travam a taxa do dia.

“Esperar o Copom só faz sentido para decidir o indexador. Prazo e spread se resolvem pelo balanço, e com garantia real a empresa contrata hoje dívida de 5 a 15 anos em CDI mais spread e deixa o corte de juros, quando vier, chegar sozinho à parcela”, afirma Vinicius Teixeira, sócio da GX Capital.

A comparação entre propostas deve considerar o custo efetivo total, e não só a taxa nominal. Segundo a GX, operações de crédito estruturado com garantia real, com prazos de 5 a 15 anos, atendem empresas com faturamento entre R$ 10 milhões e R$ 300 milhões. A GX não é a credora: estrutura as operações com instituições financeiras e compara as linhas antes da negociação.

Renegociar ou trocar a dívida

Nem sempre a melhor saída é renegociar com o mesmo banco. Trocar a dívida curta por uma operação longa com garantia real, em outra instituição, pode reduzir a parcela e o custo total. Na GX, a simulação passa pelo Aurum IA, tecnologia própria disponível no aplicativo do cliente.

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Respondendo ao título: a renegociação começa antes do vencimento, com o calendário de caixa, a garantia e o indexador definidos, e não com o pedido de desconto na taxa.