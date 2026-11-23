Fundada em 1988 em Pouso Alegre, no Sul de Minas, a Rahra está sob novo comando. Thomas Coelho assumiu a posição de CEO da rede de semijoias, que começou com a revenda de prata de porta em porta e hoje opera como rede nacional de franquias. Ele substitui Jonathas Coelho, que deixa a função executiva por motivos pessoais e de saúde.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com a empresa, a sucessão foi planejada para manter a estratégia em curso. Os direcionamentos do negócio, os projetos em andamento e os compromissos com franqueados, revendedoras e clientes permanecem sob a nova gestão.

Da revenda à rede nacional

A trajetória da marca mineira passou da venda de prata feita de porta em porta para uma estrutura de franquias com fábrica própria, que dá à empresa controle sobre todo o processo produtivo. As peças têm garantia que pode chegar a 10 anos, conforme o item. Hoje, a Rahra soma mais de 60 lojas, além de revendedoras em todo o país.

O modelo combina franquias e revenda, dois canais que seguem crescendo no país. Segundo a Pesquisa Trimestral de Desempenho da ABF (Associação Brasileira de Franchising), o franchising faturou R$ 76,3 bilhões no segundo trimestre de 2026, alta nominal de 9,3% na comparação anual, e fechou junho com mais de 207,2 mil operações em funcionamento. No semestre, o setor somou R$ 149 bilhões.

Na revenda, o peso também é grande. A ABEVD (Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas) estima que a venda direta movimentou cerca de R$ 50 bilhões em 2025, com aproximadamente 3 milhões de empreendedores, e pesquisa da entidade de julho de 2026 indica que 86% dessa força de vendas é formada por mulheres.

Quem assume o comando

Thomas Coelho já integrava a gestão da Rahra, onde respondia pela diretoria de produto. Na nova função, passa a responder pela condução do negócio e pelas metas de crescimento da rede.

A Rahra é uma empresa familiar. A marca foi criada por Solange Coelho, mãe de Thomas e de Jonathas, que segue ligada à história da rede.

“Assumo a Rahra para dar sequência a um trabalho que já estava desenhado. A estratégia segue a mesma, e o meu compromisso é que franqueados, revendedoras e clientes percebam essa continuidade no dia a dia da marca”, afirma Thomas Coelho, CEO da Rahra.

Agradecimento e continuidade

A mudança foi comunicada aos colaboradores pela área de Recursos Humanos. No comunicado, a empresa agradece a Jonathas pela contribuição, pela dedicação e pela participação na construção da história da marca.

“Nossa estratégia, nossos projetos e os compromissos assumidos seguem normalmente. Seguimos com a mesma essência, os mesmos valores e o mesmo propósito”, informa a Rahra no texto enviado às equipes.

Transições preparadas com antecedência ainda são exceção no país. O estudo O Estado do Planejamento Sucessório no Brasil, do Evermonte Institute, aponta que só 8,1% das organizações têm um plano formal de sucessão implementado de forma consistente, e outras 29,2% não contam com nenhum plano ou mapeamento de sucessores.

Em uma rede, a preparação conta ainda mais, porque a troca no topo alcança franqueados que investiram na marca e revendedoras que dependem do abastecimento da empresa para vender.

“Uma rede como a nossa envolve muita gente que confia na marca para trabalhar. Por isso a sucessão foi pensada com tempo, para que ninguém precisasse mudar a forma como se relaciona com a Rahra”, diz Thomas.

Para a marca que nasceu no Sul de Minas, a nova etapa preserva a fábrica própria, o modelo que reúne franquias e revenda e os compromissos assumidos com a rede.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“A Rahra cresceu porque muita gente acreditou nela junto com a gente. Agora o convite é seguir nesse mesmo caminho, com a rede cada vez mais forte”, conclui Thomas.