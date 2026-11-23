Emagrecer depois dos 40 anos pode representar um desafio que vai muito além da alimentação e da atividade física. As mudanças na rotina, as questões emocionais e as transformações do organismo fazem com que o processo exija um olhar mais individualizado sobre a saúde. Para a médica Dra. Daniela Costa (CRM-SP 272263), essa compreensão também nasceu de uma experiência pessoal: antes de transformar o próprio corpo, foi necessário olhar para a mente, rever hábitos e aprender a cuidar de si.

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A médica convive com a obesidade desde a infância e conhece os impactos que o excesso de peso pode provocar não apenas na saúde física, mas também na autoestima e na maneira como uma pessoa se relaciona com o próprio corpo. Ao longo dos anos, enfrentou tentativas, recomeços e o preconceito associado à condição. Hoje, relata ter eliminado 30 quilos e segue em acompanhamento, sem tratar o resultado como um ponto final, mas como parte de um processo contínuo de cuidado.

"Eu precisava cuidar de mim para continuar cuidando de outras vidas", resume Daniela, ao falar sobre a decisão que marcou uma nova etapa de sua trajetória.

A experiência também influenciou sua maneira de exercer a Medicina. Com 20 anos de atuação na área da saúde, entre a Enfermagem, a Medicina, a prática hospitalar e a docência, a profissional acredita que o emagrecimento precisa considerar a pessoa em sua totalidade. Para ela, reduzir o tratamento aos números da balança significa deixar de lado fatores importantes que interferem na relação com a alimentação, o corpo e a própria saúde.

Mente, corpo e hormônios: um olhar integrado

A partir de sua vivência pessoal e da experiência profissional, Daniela fortaleceu o propósito da Medicina Integrada: mente, corpo e hormônios. A proposta considera três dimensões que, em sua visão, precisam ser observadas de maneira conjunta durante o processo de emagrecimento.

Na dimensão emocional, entram questões como ansiedade, medos, frustrações, autoestima e a relação construída com a própria imagem. No cuidado com o corpo, estão a alimentação, a atividade física, o respeito aos limites individuais e a formação de hábitos sustentáveis. Já a dimensão hormonal e metabólica envolve a importância de avaliações individualizadas, especialmente diante das transformações que podem acompanhar o avanço da idade.

A médica destaca que não existe uma trajetória igual para todas as pessoas. Por isso, o acompanhamento deve considerar o histórico, as necessidades e as condições de saúde de cada paciente, sem promessas de resultados rápidos ou soluções universais.

A experiência de ser paciente também transformou a médica

A relação de Daniela com o cuidado ganhou ainda mais profundidade após uma experiência marcante: em 2012, quando ainda cursava Medicina, recebeu o diagnóstico de câncer de tireoide. Precisou interromper a formação, passar por cirurgia e tratamento com iodo radioativo, vivenciando o outro lado da relação médico-paciente.

A experiência modificou sua percepção sobre vulnerabilidade, acolhimento e respeito ao tempo de cada pessoa. Também reforçou a importância de uma Medicina que saiba ouvir antes de estabelecer condutas.

Essa perspectiva acompanha seu trabalho e se conecta diretamente à maneira como aborda o emagrecimento. A médica entende que o julgamento e a cobrança excessiva podem tornar a jornada ainda mais difícil para quem já enfrenta inseguranças relacionadas ao peso.

"Não foi fácil. Não foi rápido. E nem todos os dias foram de vitória. Mas eu decidi não desistir de mim", relata.

Emagrecimento como processo de saúde e qualidade de vida

Ao falar sobre o tema, Dra. Daniela chama atenção para a necessidade de abandonar a ideia de que emagrecer significa apenas alcançar determinado padrão estético. A transformação, segundo a profissional, também envolve recuperar a disposição, melhorar a qualidade de vida, fortalecer a autoestima e desenvolver uma relação mais saudável consigo mesma.

Depois dos 40, essa jornada pode trazer questões específicas que merecem atenção, mas não deve ser encarada como uma batalha individual ou uma corrida contra o tempo. A avaliação médica e o acompanhamento adequado são fundamentais para identificar as necessidades de cada organismo e orientar escolhas seguras.

Para Daniela, compartilhar a própria história é também uma forma de acolher mulheres que já tentaram emagrecer diversas vezes e hoje têm receio de recomeçar.

"Você não precisa percorrer essa jornada sozinha. E o seu próximo recomeço pode ser diferente", afirma.

Muito além de apresentar uma transformação física, a médica busca mostrar que cuidar da saúde exige conhecimento, acompanhamento, paciência e humanidade. Uma visão que resume sua proposta profissional: olhar para cada pessoa além do peso e compreender que toda mudança começa pelo reconhecimento das próprias necessidades.

Sobre a Dra. Daniela Costa

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Dra. Daniela Costa é médica e Coordenadora do programa de acompanhamento mente, corpo e hormônios, com 20 anos de atuação na área da saúde e uma trajetória que reúne experiências na Enfermagem, Medicina, assistência hospitalar, Saúde e Qualidade vida, Saúde da Família e Comunidade e docência médica. Sua atuação também foi marcada pelo trabalho em comunidades do interior do Amazonas, especialmente na Saúde Indígena. Atualmente, desenvolve sua proposta de Medicina Integrada: mente, corpo e hormônios, com foco em um cuidado que considera as dimensões física, emocional e hormonal da saúde. Mais informações pelo @dra_danielacosta.