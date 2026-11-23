A adoção de inteligência artificial em um escritório de advocacia começa antes da primeira ferramenta: passa pela definição de onde a tecnologia vai atuar e de como as equipes vão usá-la. Esse foi o caminho percorrido pela BFBM com a Movimento.ai , consultoria de estratégia e implementação de IA que acompanhou o escritório na escolha dos casos de uso, na estruturação de um pool de agentes e na mentoria dos profissionais.

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O resultado aparece na rotina. Peças simples, que levavam uma hora, hoje ficam prontas em meia hora, e autos com mais de 10 mil páginas são lidos em cerca de três minutos. O apoio da consultoria ajudou a transformar a tecnologia em prática diária, com critério e segurança.

Onde a IA entrou primeiro

A leitura de processos foi uma das frentes priorizadas. Em casos de recuperação judicial, com milhares de páginas e múltiplos credores, a equipe passou a localizar informações específicas em questão de minutos, o que permite responder ao cliente ainda no mesmo dia. O fluxo é direto: o advogado baixa os autos, divide o material e alimenta a plataforma para sintetizar as ideias centrais antes de desenvolver o caso.

O tamanho do sistema de Justiça ajuda a entender a escolha. Segundo o relatório Justiça em Números 2026, do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), o Judiciário encerrou 2025 com 75,5 milhões de processos em tramitação e recebeu 40,9 milhões de novos casos ao longo do ano.

Método para preservar o estilo de quem escreve

Na produção de peças, o advogado de contencioso Rafael Moura, que usa a solução desde o fim de 2024, segue um método próprio. Em vez de pedir o texto completo, ele alimenta a plataforma com o processo integral e com modelos seus e solicita trechos específicos, item por item, para manter a própria escrita. As peças complexas ainda pedem cerca de duas horas, pela construção detalhada da tese, mas o ganho nas simples permite absorver mais prazos na agenda.

A advogada Amanda Amarante Silva, integrante da comissão de Inteligência Artificial da OAB do Rio de Janeiro, estima ganho médio de cerca de 30% na rapidez para finalizar peças. Ela também usa a IA para analisar processos, transcrever áudios de contratos e produzir infográficos.

Retaguarda e governança no plano

A implantação alcançou também a controladoria jurídica. O tratamento diário de publicações, que exigia cruzar planilhas manualmente entre os dados da Kourier e do Legal One, hoje leva menos de um minuto, com menos erros operacionais.

“Não adotamos inteligência artificial para escrever mais rápido. Adotamos para que nossos advogados gastem o tempo onde ele vale mais: na decisão estratégica”, afirma Renata Saraiva, Managing Partner.

A validação humana segue obrigatória, e a próxima etapa prevê perfis individuais para os advogados, uma cartilha de uso ético e seguro de IA e atenção ao tratamento de dados sensíveis e às travas de consumo e de autonomia dos agentes.

“Ganho de produtividade só se sustenta com governança: perfis individuais, travas de consumo e dados sensíveis tratados com critério. É isso que permite escalar com segurança”, destaca Fabrício Gentile, gerente de TI.

A adoção acompanha o mercado. De acordo com a pesquisa TIC Empresas, do Cetic.br (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação), ligado ao NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR), o uso de IA nas empresas brasileiras passou de 13% em 2024 para 17% em 2025, e de 38% para 50% entre as grandes.

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