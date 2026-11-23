A inteligência artificial começa a ganhar espaço em uma atividade tradicional do agronegócio paraguaio: a gestão de confinamentos bovinos. O empresário Carlos Arturo Mallorquin Junior, fundador da ART SOLUTION EAS, apresenta o NUTRI PRO, plataforma criada para reunir registros de manejo, dados nutricionais e indicadores financeiros em um ambiente digital. A iniciativa pretende tornar mais rápidas e fundamentadas as decisões tomadas diariamente nas propriedades.

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O desafio não é apenas instalar um aplicativo no campo. Para que a ferramenta funcione, funcionários precisam registrar corretamente o que acontece em cada curral, enquanto gestores devem interpretar as informações e confrontá-las com a realidade dos animais. A tecnologia foi desenhada para apoiar esse processo, sem substituir o trabalho de quem conhece a operação.

Na rotina do confinamento, alterações no consumo de ração podem exigir investigação imediata. Um alerta gerado a partir dos registros pode levar a equipe a verificar dieta, manejo, ambiente ou condições sanitárias antes que o problema se prolongue. Esse é um dos usos previstos para a análise inteligente oferecida pelo NUTRI PRO.

A novidade também coloca em evidência um obstáculo frequente da transformação digital rural: a necessidade de sistemas simples, capazes de operar onde o acesso à internet é irregular. A possibilidade de registrar dados sem conexão foi incorporada ao produto para que a rotina não dependa de sinal permanente.

A experiência na fazenda La Conquista serviu de ponte entre programação e trabalho com os animais. Em vez de desenvolver todas as funções apenas em escritório, a equipe acompanhou tarefas diárias e revisou a plataforma conforme as dificuldades observadas. A proposta é levar essa aprendizagem a outras operações pecuárias.

A plataforma foi testada e aperfeiçoada durante dois anos na fazenda La Conquista, no departamento paraguaio de Alto Paraná. O trabalho de campo permitiu observar a rotina dos funcionários e ajustar as funcionalidades às exigências concretas de um confinamento, incluindo o fornecimento de ração, a leitura de cocho, as pesagens e os registros de tratamentos.

O sistema permite que equipes registrem atividades em dispositivos móveis, inclusive em locais sem internet. Quando a conexão retorna, as informações podem ser sincronizadas. A proposta é evitar lacunas nos registros e dar continuidade ao acompanhamento da operação, mesmo diante das limitações de conectividade de determinadas áreas rurais.

Com base nos dados inseridos, recursos de inteligência artificial produzem análises diárias e recomendações de apoio à gestão. Entre as funções descritas pela empresa estão alertas de queda no consumo alimentar, sugestões de ajuste no fornecimento de ração e projeções sobre o momento de abate dos lotes. As orientações não dispensam a avaliação dos profissionais responsáveis.

Outra funcionalidade organiza receitas alimentares por batelada para o mixer e orienta a distribuição por curral. A padronização pode ajudar as equipes a acompanhar o que foi planejado e o que efetivamente foi fornecido, tornando mais fácil identificar divergências que, sem registros consistentes, poderiam passar despercebidas.

A adoção de sistemas digitais também depende de mudanças na rotina de trabalho. Na experiência relatada na La Conquista, fotografar cochos e registrar atividades pelo celular passaram a fazer parte das tarefas diárias. Segundo a companhia, após cerca de um mês já foram percebidas melhorias na organização das informações, sem que isso represente uma medição independente de ganhos financeiros.

Para o empresário, a utilidade da tecnologia deve ser avaliada por sua capacidade de apoiar decisões no cotidiano da propriedade. "O futuro da pecuária não é trabalhar mais. É decidir melhor", resume Mallorquin. A frase sintetiza a intenção de combinar experiência humana, organização de processos e análise de informações.

A empresa informa que seu modelo de implantação inclui configuração de dietas e currais, treinamento de equipes e acompanhamento técnico com auditoria dos resultados. A cobrança é definida conforme o número de animais confinados, uma estrutura pensada para adequar o investimento à dimensão de cada operação.

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O projeto reforça o papel dos registros confiáveis na gestão do campo. A empresa pretende ampliar o acesso à tecnologia entre produtores. A experiência da fazenda La Conquista orientou o desenho da solução. A gestão exige registros precisos e regulares.