A digitalização dos serviços cartorários está mudando a maneira como os brasileiros solicitam documentos. Certidões de nascimento, casamento, óbito e registros imobiliários, antes associados a deslocamentos e atendimentos presenciais, passaram a contar com alternativas de solicitação pela internet.

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Um indicativo dessa transformação foi divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em julho de 2026. Segundo o órgão, a plataforma Meu Registro, lançada em 22 de junho, recebeu 472.732 pedidos de documentos em menos de um mês de funcionamento. Desse total, 288.540 solicitações haviam sido atendidas, o equivalente a 61,03%.

Os números, divulgados pelo CNJ e reproduzidos pela Anoreg/MS , mostram a utilização dos canais digitais para acessar serviços de registro público em diferentes regiões do país.

Serviços digitais reduzem a necessidade de deslocamentos

Durante muito tempo, localizar uma certidão antiga podia exigir contato direto com o cartório onde o documento havia sido registrado. A dificuldade era maior quando o cidadão morava em outro município ou precisava reunir documentos de diferentes familiares.

Com a expansão dos serviços eletrônicos, parte dessas solicitações pode ser iniciada e acompanhada remotamente. A mudança beneficia especialmente pessoas que precisam reunir documentação para inventários, processos de cidadania estrangeira, regularização de imóveis e outros procedimentos administrativos.

No caso dos registros civis, a possibilidade de solicitar segundas vias pela internet também facilita a vida de quem perdeu documentos ou precisa apresentar certidões atualizadas.

Base legal: a Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) garante que qualquer pessoa pode requerer certidão sem informar o motivo ou o interesse do pedido (art. 17). A Lei nº 14.382/2022 instituiu o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp), que sustenta a integração digital entre os cartórios.

A modernização ganhou um novo instrumento com o Meu Registro, que integra serviços de Registro Civil, Registro de Imóveis e Registro de Títulos e Documentos. A plataforma permite reunir solicitações de diferentes especialidades e localidades em um mesmo ambiente.

Segundo as informações divulgadas pelo CNJ, os valores cobrados são os mesmos de quando cada serviço é solicitado separadamente: a vantagem está em pedir tudo de uma só vez, com um único número de acompanhamento e sem deslocamentos. O acesso oficial é feito em meuregistro.org.br ou diretamente nos cartórios, com identificação por gov.br, certificado digital ICP-Brasil, PDPJ ou IdRC.

Busca de documentos antigos ainda exige atenção

Apesar dos avanços tecnológicos, localizar registros antigos continua sendo uma dificuldade em algumas situações. Documentos emitidos há várias décadas podem apresentar informações incompletas ou depender de pesquisas nos livros de registro. Quando o solicitante não sabe em qual cartório o documento foi registrado, a busca pode exigir procedimentos adicionais.

Nesses casos, informações como nome completo, filiação, município e data aproximada do registro ajudam a orientar a pesquisa.

A demanda por esse tipo de serviço também abriu espaço para empresas privadas especializadas em assessoria documental. O Cartório Online Brasil , por exemplo, atua na busca, localização e intermediação de pedidos de certidões em diferentes estados brasileiros.

A plataforma oferece assistência para solicitações de documentos civis, registros imobiliários e certidões de inteiro teor, entre outros serviços. A emissão oficial, entretanto, permanece sob responsabilidade do cartório competente.

Esse modelo de atendimento pode ser uma alternativa para pessoas que não possuem todas as informações necessárias para localizar um documento ou preferem contratar auxílio durante o procedimento.

Atenção à norma: o Provimento CNJ nº 149/2023 (Código Nacional de Normas - Foro Extrajudicial), com a redação dada pelo Provimento nº 180/2024, estabelece que as plataformas autorizadas a prestar serviços públicos de registro eletrônico são as mantidas pelos operadores nacionais do Serp. Por isso, empresas de assessoria atuam como apoio na busca e no encaminhamento do pedido, e o documento é sempre emitido pelo cartório competente.

Certidões digitais e impressas exigem cuidados diferentes

Uma das principais dúvidas dos solicitantes diz respeito à validade dos documentos eletrônicos. As certidões digitais emitidas pelos cartórios podem possuir validade jurídica, desde que observados os requisitos legais de emissão e autenticação. Porém, o arquivo eletrônico original não deve ser confundido com uma simples imagem digitalizada ou impressão doméstica.

"A certidão impressa nos termos do § 5º e a certidão eletrônica lavrada nos termos do § 6º deste artigo terão validade e fé pública", explica a Lei nº 6.015/1973, art. 19, § 7º (redação da Lei nº 14.382/2022).

Quando o documento precisa ser apresentado em papel, é importante verificar se a instituição destinatária exige uma certidão física original ou a materialização oficial de uma certidão eletrônica.

Outro ponto de atenção envolve os custos. As taxas cartorárias seguem as normas e tabelas aplicáveis, enquanto serviços privados de intermediação podem acrescentar valores próprios pela assessoria, pesquisa e entrega. O cidadão deve conferir o preço total, a modalidade de emissão e os prazos antes de concluir a solicitação.

Dica prática: antes de pagar, confirme três pontos: (1) quanto é a taxa oficial do cartório, (2) quanto é o valor do serviço de assessoria, se houver, e (3) se você precisa da certidão em formato digital, em papel ou de inteiro teor.

Gratuidade: o que a lei garante

A legislação brasileira também estabelece hipóteses de gratuidade. O registro civil de nascimento, o assento de óbito e suas respectivas primeiras certidões são gratuitos. Pessoas reconhecidamente pobres também possuem direito à isenção de emolumentos nas demais certidões do registro civil, conforme as condições legais.

A Constituição Federal (art. 5º, LXXVI) assegura a gratuidade do registro de nascimento e da certidão de óbito aos reconhecidamente pobres, e a Lei nº 9.534/1997 estendeu o benefício a todos, em razão da ligação desses atos com o exercício da cidadania. A constitucionalidade dessa extensão foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Modernização amplia o acesso, mas não substitui os cartórios

A transformação digital dos serviços registrais representa uma mudança importante na relação entre cidadãos, empresas e cartórios.

Embora a tecnologia facilite o encaminhamento de solicitações, a verificação dos dados, a prática dos atos registrais e a emissão oficial dos documentos continuam submetidas às normas que regulam a atividade cartorária.

O avanço também exige atenção à segurança das informações pessoais, especialmente em serviços que envolvem documentos de identificação, registros familiares e dados patrimoniais.

Segurança em primeiro lugar: a Corregedoria orienta conferir o endereço do site antes de informar qualquer dado. A plataforma oficial não pede senhas, códigos ou dados pessoais por WhatsApp, SMS, telefone ou e-mail. O tratamento de dados pessoais por cartórios e prestadores segue a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

Para os usuários, a principal mudança está na possibilidade de resolver uma parte maior dessas demandas remotamente, com diferentes canais de atendimento e acompanhamento.

A tendência é que a integração dos sistemas continue ampliando o acesso aos documentos públicos, enquanto a escolha entre canais oficiais e serviços privados de assessoria dependerá das necessidades de cada solicitante.

Quem conhece o cartório responsável pelo registro pode solicitar a certidão diretamente ou utilizar o Meu Registro. Para quem precisa reunir documentos de diferentes especialidades ou cidades, a plataforma permite integrar solicitações e acompanhar os pedidos por um único número.

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Já nos casos em que o local do registro é desconhecido ou as informações estão incompletas, uma assessoria documental pode auxiliar na busca e localização. Antes de fazer a solicitação, é importante verificar as condições de gratuidade previstas em lei e confirmar se o documento será necessário em formato eletrônico ou físico.