O avanço da tecnologia na pecuária intensiva está diretamente ligado à capacidade de medir custos e antecipar decisões. É com essa proposta que Carlos Arturo Mallorquin Junior, fundador da ART SOLUTION EAS, lança no Paraguai o NUTRI PRO, sistema de gestão de confinamentos bovinos que combina registros operacionais e inteligência artificial. O objetivo é oferecer ao produtor maior visibilidade sobre despesas, alimentação e desempenho dos lotes.

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Em um confinamento, a diferença entre o resultado esperado e o efetivo pode surgir de pequenas variações acumuladas ao longo do ciclo produtivo. Alimentação, ganho de peso e conversão alimentar exigem acompanhamento frequente, mas nem sempre as informações estão disponíveis no mesmo lugar. A plataforma busca reduzir essa fragmentação e facilitar a leitura dos indicadores.

Uma das aplicações é o acompanhamento do custo diário por animal e do custo da arroba produzida. Ao reunir essas métricas com dados de manejo, o gestor pode examinar onde surgem desvios e avaliar ajustes. A empresa não divulgou, no material apresentado, números auditados de economia ou de aumento de rentabilidade associados ao uso do sistema.

A solução utiliza inteligência artificial para interpretar registros e indicar situações que merecem atenção, como queda no consumo alimentar e necessidade de rever o fornecimento de ração. Também oferece projeções relacionadas ao abate dos lotes. São instrumentos de apoio à decisão, cujo valor depende da qualidade dos dados coletados e da análise técnica dos responsáveis.

O modelo comercial prevê cobrança proporcional ao número de animais confinados, além de serviços de implantação e treinamento. Com isso, a ART SOLUTION EAS procura alinhar o custo da tecnologia ao porte das operações e criar uma relação continuada de suporte aos produtores.

O controle dos custos é um dos pilares da proposta. Indicadores como gasto diário por animal, ganho médio de peso, conversão alimentar e custo da arroba produzida podem ser consultados de forma centralizada. Essa visão busca ajudar o gestor a relacionar decisões de manejo com o desempenho econômico de cada lote.

Com base nos dados inseridos, recursos de inteligência artificial produzem análises diárias e recomendações de apoio à gestão. Entre as funções descritas pela empresa estão alertas de queda no consumo alimentar, sugestões de ajuste no fornecimento de ração e projeções sobre o momento de abate dos lotes. As orientações não dispensam a avaliação dos profissionais responsáveis.

Outra funcionalidade organiza receitas alimentares por batelada para o mixer e orienta a distribuição por curral. A padronização pode ajudar as equipes a acompanhar o que foi planejado e o que efetivamente foi fornecido, tornando mais fácil identificar divergências que, sem registros consistentes, poderiam passar despercebidas.

A empresa informa que seu modelo de implantação inclui configuração de dietas e currais, treinamento de equipes e acompanhamento técnico com auditoria dos resultados. A cobrança é definida conforme o número de animais confinados, uma estrutura pensada para adequar o investimento à dimensão de cada operação.

O projeto incorpora referências de práticas utilizadas em confinamentos dos Estados Unidos e da Austrália, especialmente no controle nutricional, na leitura de cocho e no acompanhamento de indicadores. A ART SOLUTION EAS afirma ter adaptado esses conceitos às condições das propriedades paraguaias, em vez de simplesmente reproduzir processos de outros mercados.

A plataforma foi testada e aperfeiçoada durante dois anos na fazenda La Conquista, no departamento paraguaio de Alto Paraná. O trabalho de campo permitiu observar a rotina dos funcionários e ajustar as funcionalidades às exigências concretas de um confinamento, incluindo o fornecimento de ração, a leitura de cocho, as pesagens e os registros de tratamentos.

O sistema permite que equipes registrem atividades em dispositivos móveis, inclusive em locais sem internet. Quando a conexão retorna, as informações podem ser sincronizadas. A proposta é evitar lacunas nos registros e dar continuidade ao acompanhamento da operação, mesmo diante das limitações de conectividade de determinadas áreas rurais.

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O projeto reforça o papel dos registros confiáveis na gestão do campo. A empresa pretende ampliar o acesso à tecnologia entre produtores. O uso cotidiano dependerá do treinamento e da adesão das equipes. O resultado dependerá da qualidade dos dados registrados diariamente.