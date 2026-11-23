A pecuária paraguaia tem diante de si uma oportunidade de aumentar a eficiência dos confinamentos sem depender apenas da expansão do rebanho ou da área de pastagens. Para Carlos Arturo Mallorquin Junior, fundador da ART SOLUTION EAS, a próxima etapa do setor passa pela combinação entre inteligência artificial, controle de custos e informações confiáveis sobre cada fase da engorda.

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A proposta ganha relevância em um mercado no qual produtividade, qualidade da carne e rastreabilidade influenciam a competitividade internacional. Nos Estados Unidos, na Austrália e no Uruguai, sistemas de gestão mostram como o acompanhamento diário dos animais pode orientar decisões sobre alimentação, desempenho e comercialização.

"O Paraguai produz uma das melhores carnes do mundo. O que nos falta é transformar o trabalho do campo em informação para decidir na hora certa", afirma Mallorquin Junior.

Nos Estados Unidos, os grandes confinamentos operam com indicadores padronizados. Segundo dados apresentados pelo Departamento de Agricultura americano (USDA), havia 11,2 milhões de bovinos em unidades com capacidade para pelo menos mil cabeças em setembro de 2026. Dados referentes a 2024 apontam que essas operações responderam por aproximadamente 87% do gado terminado em confinamento.

"O americano trata o boi como uma linha de produção. Cada quilo tem custo conhecido. É essa disciplina que queremos trazer para cá", diz o empresário.

Na Austrália, a escala da atividade vem acompanhada de mecanismos de identificação e controle. No trimestre encerrado em junho de 2026, a capacidade instalada dos confinamentos chegou a 1,79 milhão de cabeças, com cerca de 1,66 milhão de animais alojados, conforme informações da Australian Lot Feeders' Association (ALFA) e da Meat & Livestock Australia (MLA). No trimestre seguinte, o número de bovinos em cocho alcançou aproximadamente 1,68 milhão.

"O australiano provou que dado confiável abre mercado. Ele vende carne de confinamento para dezenas de países porque consegue provar de onde vem cada animal", avalia Mallorquin Junior.

O Uruguai oferece um exemplo regional. A identificação individual obrigatória dos bovinos começou em setembro de 2006 e completou duas décadas em 2026. O Sistema Nacional de Informação Ganadera (SNIG) reúne registros de mais de 12 milhões de animais, em um modelo de rastreabilidade que se tornou referência para a pecuária sul-americana.

Para o fundador da ART SOLUTION EAS, a experiência uruguaia demonstra que a adoção de tecnologia não precisa ficar restrita aos maiores produtores globais. "O Uruguai é a prova de que um país sul-americano, do nosso tamanho e com a nossa cultura, consegue fazer pecuária de precisão. Se eles fizeram, nós também podemos", afirma.

Com essa inspiração, a ART SOLUTION EAS desenvolveu no Paraguai o NUTRI PRO, aplicativo que utiliza inteligência artificial para organizar informações da rotina dos confinamentos. A solução reúne leitura de cocho, formulações e dietas por batelada, distribuição de alimento por curral, pesagens e acompanhamento de custos.

O desenvolvimento contou com dois anos de atividades em um laboratório de confinamento instalado na fazenda La Conquista, no departamento de Alto Paraná.

O cruzamento de dados pode ajudar a perceber mudanças de consumo, comparar resultados entre currais e apoiar ajustes de manejo.

Além do aplicativo, a empresa oferece serviços de implantação, treinamento e auditoria de confinamentos.

"A tecnologia não substitui o pecuarista. Ela dá a ele, todos os dias, a informação que os melhores confinadores do mundo já usam", resume Carlos Arturo Mallorquin Junior.

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Ao aproximar inteligência artificial e gestão pecuária, a ART SOLUTION EAS pretende contribuir para um modelo de produção em que eficiência alimentar, rastreabilidade e controle econômico caminhem juntos. O foco está na gestão de cada lote de animais.