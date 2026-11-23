Uma empresa compra cartuchos de toner anunciados como originais, recebe os produtos com embalagens aparentemente legítimas e os instala nas impressoras. O problema pode aparecer apenas depois, quando surgem falhas de impressão, mensagens de erro ou a necessidade de comprovar a procedência do material adquirido.

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A falsificação de suprimentos de impressão representa um risco para organizações que dependem desses equipamentos. O prejuízo pode ultrapassar o valor pago pelo produto, envolvendo manutenção, interrupções operacionais e dificuldades na prestação de contas sobre as compras realizadas.

A distinção entre suprimentos originais, compatíveis e falsificados merece atenção dos responsáveis pelas compras. A AcessoShop , e-commerce de suprimentos de impressão originais lançado em 2006 e sediado em São Paulo, atende empresas, órgãos públicos e revendas em todo o país. Nesse segmento, a verificação da procedência é uma etapa importante para reduzir riscos nas aquisições.

Como identificar um toner falsificado antes de utilizá-lo?

A identificação começa pela conferência da embalagem, dos códigos do produto e da documentação fiscal. Caixas com sinais de reabertura, lacres adulterados, etiquetas inconsistentes e divergências entre o código do fabricante e o item recebido devem levantar suspeitas.

Entretanto, a aparência não é suficiente para confirmar a autenticidade. Embalagens, hologramas e códigos de identificação também podem ser reproduzidos por falsificadores.

Fabricantes como HP e Brother disponibilizam orientações e mecanismos de verificação de autenticidade para determinados suprimentos. A conferência deve considerar os recursos oficiais disponíveis para cada produto, além da procedência do fornecedor.

Diferentemente dos cartuchos compatíveis ou remanufaturados, que podem ser comercializados legalmente quando identificados corretamente, os falsificados são apresentados como produtos originais sem realmente possuírem essa procedência.

Os prejuízos podem ultrapassar o custo do cartucho

A utilização de suprimentos falsificados pode provocar vazamentos de toner, falhas de reconhecimento, impressões defeituosas e danos a componentes internos da impressora.

Em ambientes corporativos, uma impressora parada pode comprometer a emissão de documentos, contratos, relatórios e outros materiais necessários à rotina administrativa. Dependendo da operação, a substituição de equipamentos ou a contratação de manutenção também pode representar custos adicionais.

Outro ponto envolve a garantia. Embora o uso de cartuchos não originais não implique automaticamente a perda da cobertura, fabricantes podem recusar reparos quando comprovado que o defeito foi causado pelo suprimento utilizado, conforme as condições contratuais.

"Um dos principais cuidados na compra de suprimentos para empresas é conferir a procedência antes da instalação. Não basta o cartucho funcionar na impressora. É importante que a empresa consiga comprovar o que comprou, de quem comprou e se o produto corresponde ao original anunciado", afirma Rodrigo de Oliveira Rodrigues, responsável pela operação da AcessoShop.

Suprimentos falsificados também podem gerar problemas em auditorias de TI

O risco não se limita ao funcionamento das impressoras. A compra de suprimentos sem procedência comprovada pode criar dificuldades em auditorias internas, controles patrimoniais e processos de gestão de fornecedores.

Em empresas que seguem políticas formais de aquisição, a documentação deve permitir verificar se o material recebido corresponde às especificações aprovadas. Divergências entre o produto contratado, a nota fiscal e o item entregue podem exigir esclarecimentos e medidas corretivas.

A situação merece atenção especial em órgãos públicos e organizações sujeitas a exigências de conformidade, nas quais a rastreabilidade das compras pode ser necessária para demonstrar a regularidade das aquisições.

Nesses casos, manter registros do fornecedor, notas fiscais, códigos dos produtos e comprovantes de recebimento facilita a identificação de irregularidades e eventuais solicitações de substituição.

O que fazer ao identificar um possível toner falsificado?

Ao encontrar indícios de falsificação, a orientação é interromper o uso do suprimento suspeito até que sua autenticidade seja verificada.

A empresa deve preservar a embalagem, a nota fiscal e os registros da compra. Também é recomendável consultar os canais oficiais do fabricante e formalizar a ocorrência com o fornecedor, solicitando esclarecimentos sobre a origem do produto.

Caso o cartucho já tenha provocado falhas, o registro técnico do problema pode ajudar a identificar a causa e documentar possíveis danos ao equipamento.

Para prevenir novas ocorrências, os departamentos de compras e TI devem estabelecer procedimentos de conferência no recebimento, verificar a identificação dos fornecedores e manter um histórico dos suprimentos adquiridos.

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A adoção desses cuidados ajuda a reduzir o risco de que uma compra aparentemente simples resulte em despesas de manutenção, interrupções no trabalho e problemas de conformidade documental.