Nas sociedades anônimas, a assembleia geral ordinária precisa acontecer nos quatro primeiros meses seguintes ao fim do exercício social, segundo a Lei das S.A. É nela que os acionistas votam as demonstrações financeiras e as contas dos administradores. Antes de aprovar, vale saber o que está em jogo: quando as contas passam sem ressalvas, os administradores recebem quitação pelos atos daquele período, o chamado quitus, e uma cobrança futura por prejuízos passa a depender de uma ação para anular essa aprovação.

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O alerta é do advogado Agenor de Lima Bento (OAB/SC 34164), sócio do De Lima Advogados , escritório com atuação em direito empresarial, societário e recuperação judicial e falência . “A governança corporativa precisa funcionar antes do surgimento dos conflitos, e não apenas quando os prejuízos já estão identificados”, afirma.

Quais documentos pedir antes da assembleia?

Para Agenor, os acionistas precisam ter acesso às informações necessárias para avaliar a gestão antes de conceder quitação. Isso inclui as demonstrações financeiras, os relatórios da administração, os documentos contábeis e as informações relevantes sobre as operações realizadas no período. É a análise desse material que permite votar sabendo o que está sendo aprovado.

“Aprovar demonstrações financeiras sem a devida análise pode comprometer a capacidade futura da empresa de questionar atos de gestão e buscar a reparação de prejuízos”, diz o advogado.

O que o STJ decidiu sobre a aprovação das contas

O peso desse voto foi reafirmado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial nº 2.207.934/RS, julgado em 11 de novembro de 2025. Por maioria, os ministros entenderam que a aprovação das contas sem ressalvas produz efeito liberatório e que a companhia que quiser processar seus administradores precisa, antes, obter na Justiça a anulação da deliberação. A exigência foi mantida em um caso com acusação de corrupção corporativa.

A base está no artigo 134, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404/1976, segundo o qual a aprovação sem reservas das demonstrações financeiras e das contas exonera de responsabilidade administradores e fiscais, salvo erro, dolo, fraude ou simulação. Para anular a deliberação, o artigo 286 da mesma lei fixa prazo de dois anos.

Isso não torna a aprovação uma proteção absoluta. As exceções previstas na lei continuam valendo, mas precisam ser demonstradas em ação própria antes de qualquer cobrança contra os administradores.

Percepção de governança adequada é obstáculo

A atenção à etapa de aprovação ganha relevância diante de um dado sobre as próprias empresas. Na pesquisa Perspectiva dos Conselheiros e Executivos, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), que ouviu 190 profissionais, entre 124 conselheiros e 66 executivos, o principal entrave ao avanço da governança passou a ser, pela primeira vez na série histórica, a percepção dentro das empresas de que ela já está em nível adequado.

Para Agenor, a assembleia é o momento de fazer o exame que a lei pressupõe. “No ambiente empresarial, decisões societárias precisam ser tomadas com conhecimento de suas consequências”, resume.

Agenor de Lima Bento é advogado, professor, mestre em Direito, doutorando em Direito Empresarial e Cidadania e em Direito Civil, administrador judicial e perito judicial. Possui 20 anos de experiência na área jurídica, com atuação em Direito Empresarial, Direito Societário, Direito Tributário, Direito Civil, Recuperação Judicial e Falência.

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