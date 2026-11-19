Quem oferece o carro quitado como garantia de um empréstimo continua com o veículo na garagem e no trajeto do dia a dia, mas não pode vendê-lo livremente enquanto o contrato estiver em vigor. Com a alienação registrada no documento, a transferência para um novo dono depende da quitação da dívida ou de autorização da instituição credora. Para quem pensa em trocar de carro nos próximos meses, essa etapa precisa estar no planejamento desde a assinatura.

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A regra costuma surgir depois de outra preocupação, a de ficar sem o veículo. “A primeira pergunta quase sempre é se o carro vai ficar parado ou se alguém vai buscá-lo. Não vai. Ele continua com o cliente, que segue usando normalmente. O que precisa ficar claro são as outras regras do contrato”, diz João Viríssimo, diretor da Nexus Credi , correspondente bancária de Belo Horizonte especializada em crédito com garantia de veículo e de imóvel.

Por que o documento trava a venda

A base está no Código Civil. Na alienação fiduciária, o devedor transfere à instituição a propriedade do carro apenas como garantia e mantém a posse direta do bem (artigo 1.361). Até o vencimento da dívida, ele usa o veículo normalmente, de acordo com sua destinação, com o dever de conservá-lo (artigo 1.363). O documento, por sua vez, passa a registrar a alienação em favor da instituição financeira até a quitação, e é esse registro que impede a transferência sem o aval de quem concedeu o crédito.

Dois caminhos para trocar de carro

Quem decide vender durante o prazo do empréstimo pode quitar o contrato antes ou buscar a autorização da instituição credora. A quitação antecipada tem respaldo no Código de Defesa do Consumidor: o artigo 52 assegura a liquidação do débito, total ou parcial, com redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Depois da quitação, a instituição deve providenciar a baixa da alienação, e o documento volta a ficar livre para a transferência.

“Antecipar parcelas é um direito e costuma valer a pena para quem recebeu um dinheiro extra, como o 13º. O desconto dos juros está previsto em lei”, afirma Viríssimo.

Outras regras do contrato

A venda é uma das cláusulas que merecem atenção antes da assinatura. Se as parcelas atrasarem, o Decreto-Lei nº 911, de 1969, permite à instituição credora pedir à Justiça a busca e apreensão do veículo, e quem quiser reavê-lo tem cinco dias para pagar a dívida integral. Também vale pedir a simulação completa por escrito, com o CET (Custo Efetivo Total), que reúne juros, tarifas, tributos e seguros vinculados à operação e deve ser informado antes da contratação, conforme a Resolução nº 4.881, de 2020, do CMN (Conselho Monetário Nacional). O seguro do veículo, aliás, é opcional.

O interesse pela modalidade acompanha o momento do crédito ligado a veículos. Segundo a Trillia, linha de negócios de dados da B3, 670.675 veículos foram financiados em setembro, o maior volume para o mês em 15 anos, e 5,8 milhões de janeiro a setembro, alta de 9,1% sobre o mesmo período de 2025. Para quem já tem um carro quitado, a garantia real abre acesso a juros menores do que os do crédito pessoal sem garantia.

“O carro em garantia barateia o crédito, mas não muda a regra básica: a parcela precisa caber no orçamento dos meses difíceis, e não só dos bons”, diz o diretor da Nexus Credi.

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Para quem quer saber se pode vender o carro que está em garantia de um empréstimo, a resposta passa pelo contrato: a venda depende da quitação ou da autorização da instituição credora. Com a baixa da alienação, o veículo volta a ser transferido sem restrição, e a troca pode seguir o calendário que o próprio cliente planejou.