Abrir uma segunda unidade costuma ser o passo seguinte para quem já tem um salão com clientela formada e equipe estruturada. Durante muito tempo, porém, a expansão esbarrou num limite prático: o dono só sabia como ia o negócio quando estava no balcão, conferindo a agenda e fechando o caixa no fim do dia. Com dois endereços, ele teria de estar em dois lugares ao mesmo tempo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A Belasis , plataforma de gestão para salões, barbearias e clínicas de estética com sede em Chapecó (SC), aposta no celular para resolver essa equação. Com o aplicativo para gestores , o dono acompanha o negócio em tempo real, de onde estiver, inclusive quando divide a semana entre uma unidade e outra.

“Muitos dos nossos clientes são profissionais que atendem e administram ao mesmo tempo. Ter o salão no celular é o que permite a eles abrir a segunda unidade sem precisar estar em dois lugares”, afirma Marcelo Bêz, CEO da Belasis.

O que o dono acompanha a distância

No aplicativo aparecem a agenda do dia, o faturamento, as comissões e as metas de cada profissional. Os dados são atualizados conforme os atendimentos são registrados, o que permite saber como está o movimento sem esperar o fechamento do caixa. Se, no meio da tarde, uma das unidades tem horários livres no fim do dia, ainda há tempo de chamar clientes da base para ocupá-los.

As informações do celular são as mesmas do computador da recepção. Agenda, financeiro, comissões e cadastro de clientes ficam sincronizados, e o que é lançado no balcão aparece no app. Segundo a empresa, o que o dono ajusta pelo celular vale para toda a equipe. Para quem administra mais de um ponto, isso significa não precisar telefonar para cada salão para saber como está o dia.

Atendimento que continua com o dono fora

Expandir também exige que o cliente consiga marcar horário quando o dono está na outra unidade. A Belasis oferece atendimento automático 24 horas pelo WhatsApp, por meio da API oficial da Meta. O cliente agenda mesmo com o dono ausente ou com o salão fechado, e o horário entra direto na agenda do sistema, sem que alguém precise copiar a informação de uma conversa para outra tela.

O canal já faz parte da rotina do pequeno negócio. De acordo com a 12ª edição da pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, do Sebrae, divulgada em abril, o WhatsApp é o principal canal de comunicação e vendas para 82% dos microempreendedores individuais e das micro e pequenas empresas.

Organização para crescer

Com duas unidades, a estrutura de cada uma pesa mais. Ter cadastrados no sistema os serviços, os preços e as regras de comissão, e manter o hábito de registrar cada atendimento na hora, faz com que os números das duas cheguem completos ao celular. Também ajuda definir, em cada endereço, quem responde pelo salão quando o dono está no outro.

Na prática, a gestão pelo celular amplia o que o dono pode fazer com o próprio tempo. Abrir outra unidade, viajar ou passar o dia atendendo na cadeira deixa de significar perder o controle do negócio, e quem divide o expediente entre atender e administrar consegue crescer sem se sobrecarregar.

“O dono de salão passou anos preso ao balcão e ao celular, respondendo mensagem. Quando o WhatsApp agenda sozinho e a agenda atualiza na hora, ele recupera tempo para atender, para a família ou para pensar no crescimento do negócio”, diz o CEO.

“O celular não substitui o dono. Ele dá ao dono a informação certa na hora certa, para que ele decida de onde estiver”, resume Bêz.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia