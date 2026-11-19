Por Andria Tagliari

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No dia 17 de novembro, estive com Alexandre e Fausto Bento, da Bold Signature, no lançamento da nova Casa Modello, no Bella Collina. Em uma das salas, um detalhe chamou minha atenção. A luz acima da estante desenhava uma sombra suave sobre a marcenaria, ao lado de uma superfície de pedra clara. É o tipo de escolha que uma fotografia registra, mas que o olhar compreende melhor de perto. Ali se percebe onde a luz chega, como a textura responde e quanto um material valoriza o outro.

Comecei minha trajetória na arquitetura trabalhando com apartamentos decorados. Em mais de vinte anos de profissão, aprendi a prestar atenção ao momento em que uma visita muda de tom. A pessoa deixa de perguntar quantos metros tem a sala e começa a imaginar onde colocaria a mesa que herdou da família. É nesse instante que o projeto ganha uma referência pessoal . E, muitas vezes, é ali que aparecem as perguntas que realmente importam para a decisão de compra.

Para uma construtora, investir em uma casa modelo exige convicção. Significa escolher materiais, executar os encontros entre eles e abrir as portas para que o cliente examine cada decisão no seu próprio tempo. Ele pode observar o acabamento da pedra, abrir uma porta, percorrer o caminho da cozinha à mesa. Para quem considera construir uma residência de alto padrão, essa visita oferece uma base concreta para conversar sobre o que deseja e o que espera receber.

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É esse o mérito que vejo na iniciativa de Alexandre e Fausto. Ao apresentar a Casa Modello no Bella Collina, a Bold Signature coloca o próprio trabalho à disposição do olhar de quem vai escolher. E, quando uma família está decidindo a quem entregar a construção da sua casa, poder formar uma opinião com os próprios olhos tem um valor imenso.