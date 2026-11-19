Dá para cotar um seguro inteiro pelo celular. Mesmo assim, na hora de decidir o que proteger, muita gente ainda prefere conversar com alguém. A razão é prática: seguro é um produto técnico, com termos pouco usados no dia a dia, e as diferenças entre uma apólice e outra nem sempre ficam claras numa tela.

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É nesse ponto que o corretor entra, e é esse o modelo da Seguralta , corretora fundada em 1968, em São José do Rio Preto (SP), que hoje funciona como rede de franquias. São mais de 1.800 unidades comercializadas, e a rede informa estar presente em todo o território nacional.

Do ponto comercial ao home office

As unidades seguem quatro formatos. Há franqueados com ponto comercial e equipe, e há os que trabalham em home office. Em qualquer um deles, a conversa é conduzida por um corretor da rede, em geral da mesma região do cliente. Foi o sistema de franquias, adotado em 2008 pelos irmãos Gustavo e Reinaldo Zanon, filhos do fundador, que levou os corretores da marca para fora do interior paulista.

“Dá para resolver quase tudo pelo celular, mas confiança ainda se constrói em conversa. Ter um corretor por perto, que conhece a cidade e o cliente, continua fazendo diferença na hora de escolher um seguro”, diz Gustavo Zanon, CEO da Seguralta.

O que a conversa resolve

No setor, perguntar antes de cotar tem nome: atendimento consultivo. O corretor começa pelo que a pessoa precisa proteger e só depois pede as propostas. Como uma corretora pode trabalhar com várias companhias ao mesmo tempo, a comparação é ampla. Na Seguralta, são mais de 50 parceiros, entre seguradoras, operadoras de saúde e administradoras de consórcio. Entre as seguradoras estão Allianz, Bradesco Seguros, HDI, Porto, Tokio Marine e Zurich.

Para o mesmo carro ou a mesma casa, as propostas mudam em quatro pontos: coberturas, assistências, forma de pagamento e franquia, que no seguro é a parte do prejuízo que fica com o segurado. Cabe ao corretor mostrar as opções lado a lado e explicar cada diferença. A meta não é o menor preço, e sim a proteção que cabe no orçamento sem deixar de fora o que importa.

“Pouca gente contrata um seguro sabendo exatamente o que está contratando. O trabalho do corretor é entender o que a pessoa precisa proteger, comparar as propostas e explicar a diferença entre elas antes da assinatura”, afirma Zanon.

Por perto também no sinistro

A proximidade volta a pesar quando o seguro é acionado, numa batida de trânsito ou num dano elétrico em casa. É o que o mercado chama de sinistro. Nessa hora, o corretor orienta sobre os documentos, fala com a seguradora e acompanha o processo até a indenização. Segundo a empresa, o tempo médio de resposta nos sinistros ficou abaixo de 24 horas em 2025.

O digital a serviço do presencial

O atendimento de perto não dispensa a tecnologia. Desde dezembro de 2023, os franqueados da rede trabalham com o Core, super app de gestão criado pela própria empresa. Ele acompanha vendas, apólices a vencer, renovações, propostas pendentes e parcelas em atraso, o que deixa o corretor com mais tempo para a conversa. Em dezembro de 2024, o Core ficou em 1º lugar na categoria Processos e Tecnologias do Prêmio Antônio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros, promovido pela CNseg, a confederação das seguradoras. Foram 45 projetos inscritos na categoria.

O que perguntar antes de fechar

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Para quem procura uma corretora com atendimento presencial, três perguntas ajudam. Existe um corretor na minha região? Quem me acompanha se eu precisar acionar o seguro? Com quantas companhias a empresa trabalha? Na Seguralta, as respostas passam por uma rede com unidades pelo país, por um corretor que acompanha o sinistro e por mais de 50 parceiras, somadas a 58 anos de mercado.