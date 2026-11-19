Na hora de contratar companhias aéreas, hotéis e serviços de transporte para as viagens a trabalho, um critério passou a aparecer ao lado do preço e da disponibilidade: o compromisso ambiental de quem presta o serviço. Para a MAAC Travel , empresa especializada em gestão de viagens corporativas , essa tendência deve ganhar força em 2027, à medida que as organizações levam a sustentabilidade para as decisões de compra e de planejamento dos deslocamentos.

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Com isso, a escolha de fornecedores, os critérios para definir itinerários e o acompanhamento das emissões de carbono passam a ganhar relevância nas decisões corporativas. A gestão de viagens deixa de ser apenas operacional e passa a contribuir também para a produtividade, o bem-estar dos profissionais e os resultados do negócio.

Fornecedores e contratos sob um novo olhar

O movimento já aparece nos números. O benchmark 2026 do Sustainability Acceleration Challenge, da GBTA Foundation, analisou programas de viagens de 204 empresas em 28 países. Entre 2025 e 2026, a parcela das que selecionam fornecedores com base em critérios climáticos passou de 38% para 41%, e a das que incluem exigências de sustentabilidade nos contratos subiu de 32% para 39%.

O mesmo levantamento mostra onde ainda há caminho a percorrer. Hoje, 71% das empresas pesquisadas monitoram as emissões das viagens, mas apenas 25% definiram metas de redução.

Do compromisso ao critério de gestão

Na leitura da MAAC Travel, analisar as práticas sustentáveis dos fornecedores é uma das frentes possíveis, ao lado do monitoramento das emissões de carbono e da escolha de meios de transporte com menor impacto ambiental, sempre que forem viáveis para a operação. Reunir compromissos presenciais em uma mesma viagem e buscar itinerários mais eficientes também ajudam a evitar deslocamentos desnecessários.

Diego Chrispim, gestor de Sucesso do Cliente da MAAC Travel, avalia que o avanço dessa agenda depende de as empresas transformarem os compromissos ambientais em critérios práticos de gestão.

“Quando falamos em sustentabilidade nas viagens corporativas, é importante ir além da compensação de emissões e incorporar esse olhar ao planejamento e à gestão das viagens. O objetivo não é reduzir a necessidade de deslocamentos ou deixar de voar, mas sim identificar oportunidades para otimizar as viagens, tornando-as mais eficientes e sustentáveis. Isso envolve organizar melhor os compromissos presenciais, planejar roteiros de forma estratégica, aproveitar melhor cada deslocamento e acompanhar os impactos ambientais da operação. Todas essas iniciativas devem considerar também a experiência do colaborador, preservando seu descanso, sua segurança e sua produtividade. Afinal, sustentabilidade nas viagens corporativas significa encontrar formas mais inteligentes de viajar, conciliando eficiência operacional, responsabilidade ambiental e qualidade da experiência”, explica Diego.

Equilíbrio com a operação e com quem viaja

A escolha de um fornecedor ou de uma alternativa de menor impacto, porém, não deve ser tomada de forma isolada. Distância, tempo disponível, compromissos profissionais e condições oferecidas ao viajante continuam fazendo parte da decisão. Segundo a MAAC Travel, o desafio das empresas será equilibrar eficiência financeira, responsabilidade ambiental e qualidade da experiência dos colaboradores.

A MAAC Travel aponta que a tendência para os próximos anos é a adoção de critérios cada vez mais integrados na tomada de decisões, em que preço, impacto ambiental e experiência do viajante são analisados em conjunto, e não como objetivos independentes.

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Para o empresário que quer começar, o caminho passa por incluir critérios de sustentabilidade na seleção e nos contratos dos fornecedores de viagem, acompanhar as emissões dos deslocamentos e avaliar cada alternativa de acordo com as necessidades do negócio e de quem viaja.