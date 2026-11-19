Para quem já atua em uma área de alta especialização, aprender raramente termina no primeiro curso. A Faculdade Península , instituição de ensino superior credenciada pelo MEC (Ministério da Educação), organiza sua atuação a partir dessa constatação: o profissional entra por uma pós-graduação, aprofunda o conhecimento ao longo dos anos e, em algumas áreas, chega à preparação para certificações internacionais.

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Esse desenho está na origem dos quatro institutos da faculdade. A ABAEDU atua em ciências do comportamento, a ABMed em Medicina do Estilo de Vida e longevidade, a ALTA no agro e nas ciências animais e o Instituto de Educadores na educação. Cada um tem portfólio, professores, relações profissionais e linguagem próprios, apoiados na mesma estrutura acadêmica, registrada no Sistema e-MEC sob o código 3051 e com Conceito Institucional 4.

Quando uma área ganha instituto próprio

A diretora de Growth da Faculdade Península, Ana Carolina Oliveira, explica que a instituição avalia a trajetória inteira do profissional antes de abrir uma nova frente.

“Para nós, ecossistema é o percurso de formação do profissional, não o curso isolado. Antes de entrar numa área nova, nos perguntamos se existe uma lacuna real na formação de quem atua ali, se conseguimos reunir professores que pesquisam e praticam aquele campo e se esse profissional pode continuar aprendendo com a gente ao longo da carreira, da primeira pós à preparação para uma certificação internacional, que dá ao trabalho dele mais reconhecimento e credibilidade. Quando a resposta é sim, a área ganha um instituto próprio, com identidade e comunidade dela, sustentado pela mesma base acadêmica da Faculdade Península”, afirma.

Da aplicação de ABA ao mestrado americano

A ABAEDU mostra como esse percurso funciona na prática. Na Análise do Comportamento, há programas para quem está começando na aplicação de ABA, pós-graduações e preparação para credenciais como QASP-S, QBA e IBA.

A etapa seguinte pode ser o Master of Science in Applied Behavior Analysis da Greenfort University, nos Estados Unidos, com quem o instituto mantém cooperação acadêmica. O programa é 100% on-line, com oferta em português, espanhol e inglês. Alunos e egressos elegíveis aproveitam as disciplinas já cursadas na pós em ABA e cursam apenas as que faltam para concluir o mestrado. O diploma é americano, emitido pela Greenfort University, e o uso do título no Brasil depende de reconhecimento por universidade brasileira, a pedido de cada aluno.

O caminho até a certificação também aparece nos números. De 2024 a 2026, 155 profissionais conquistaram credenciais da QABA no Brasil, e 53 deles haviam estudado na ABAEDU.

Uma trilha diferente em cada campo

Na medicina, a ABMed oferece as pós-graduações em Medicina do Estilo de Vida e em Medicina da Longevidade. Médicos formados na primeira recebem também certificado com número de série exclusivo da ELMO (European Lifestyle Medicine Organization), da qual o instituto é apresentado como parceiro oficial e exclusivo no Brasil.

No agro, a ALTA reúne pós-graduações em Produção e em Reprodução de Bovinos e Outros Ruminantes. Na educação, o Instituto de Educadores oferece formações em Atendimento Educacional Especializado, Psicopedagogia, Neuroaprendizagem e Gestão Escolar.

Professores que pesquisam e praticam

A escolha do corpo docente segue a mesma lógica: a instituição busca reunir professores com formação acadêmica consistente e atuação relevante em seus campos.

“As rotinas e as exigências profissionais de um analista do comportamento, de um médico, de um produtor rural ou de um gestor escolar são muito diferentes. Por isso, organizar a faculdade em institutos nos obriga a conhecer cada público de perto. É isso que nos permite reunir professores que são referência em cada campo e desenhar formações que respondem ao que a área realmente pede”, afirma Erick Pinho, diretor da Faculdade Península.

Para o profissional que pensa a formação continuada como parte da carreira, o modelo da Faculdade Península propõe uma sequência dentro da mesma área: a primeira pós, o aprofundamento com professores do campo e, quando a área oferece, a preparação para uma certificação internacional.

Conheça os institutos da Faculdade Península

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