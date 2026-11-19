Durante duas décadas, comprar significava digitar palavras-chave no Google. Agora o comprador conversa: pergunta a uma inteligência artificial e recebe uma resposta pronta, com poucas marcas citadas. Para quem vende fora do Brasil, a mudança é decisiva: uma empresa pode liderar o Google no país e ser desconhecida para um comprador em Miami, Lisboa ou Londres.

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Como as IAs montam uma resposta

Antes de responder, a IA pesquisa na web. Consulta o Google, diretórios e fóruns como o Reddit, cruza várias fontes e pode citar marcas diferentes a cada tentativa. O Google descreve algo parecido, o query fan-out: várias buscas relacionadas para compor uma resposta. Como cada mercado aciona fontes locais, estar bem posicionado no Brasil não garante presença no exterior.

A base continua sendo o SEO

Nenhuma tática para IA compensa um site que o robô não consegue rastrear e entender. Por isso o GEO, otimização para ser citado por IAs, faz parte do SEO. Na expansão internacional, isso começa por três pontos:

Conteúdo nativo. Cada idioma tem suas próprias palavras-chave. Traduzir o site não basta.

Hreflang correto. Indica ao Google qual versão exibir a cada usuário. Quando falha, não gera alerta, só reduz o tráfego.

Arquitetura definida antes do conteúdo. A subpasta é a mais simples e herda autoridade. O domínio por país dá o sinal geográfico mais forte, mas custa mais.

Essa decisão costuma ser tomada no diagnóstico por uma agência de SEO internacional , porque mudar depois é caro. Nos testes da RankMaster, também ajudam um menu com descrição em cada item, a informação principal no começo da página, um resumo abaixo do título e perguntas frequentes no final.

O llms.txt, arquivo que aponta às IAs as páginas principais de um site, é barato, mas o Google diz que o ignora, e um estudo da Ahrefs com 137 mil domínios mostrou que 97% dos arquivos válidos não receberam requisições. Vale manter, sem contar com ele.

Autoridade local

Como a IA cruza fontes, a marca precisa aparecer em mais de um lugar do mercado de destino: reportagens, diretórios setoriais e sites especializados. É esse o trabalho da RankMaster , agência de SEO e GEO de Minas Gerais que atende clientes em todo o Brasil e no exterior, em Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Estônia e Paraguai. A agência estrutura sites, produz conteúdo nativo por idioma e constrói autoridade local para que marcas brasileiras sejam citadas por IAs como ChatGPT, Gemini e Perplexity.

Como medir se a marca é citada

Como as respostas variam, uma pergunta feita uma vez não prova nada. O método manual tem quatro passos:

Monte uma lista fixa de 20 a 25 perguntas por mercado, no idioma do cliente. Repita cada pergunta várias vezes, em mais de um modelo. Registre data, modelo, se a marca foi citada, concorrentes e fontes usadas. Calcule a taxa de citação: se a marca aparece em 3 de 15 respostas, são 20%. Veja quais sites a IA usa e busque presença neles. Repita todo mês.

Um exemplo fictício: uma fabricante brasileira de café testa em inglês "how to import specialty coffee from Brazil" e não aparece em nenhuma das 15 respostas. O sinal é claro: falta um guia nativo sobre o tema e presença nas fontes que a IA consulta.

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