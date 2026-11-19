Dakila Pesquisas lançou o site do Multigerador de Energia Quântica, projeto do Ecossistema Dakila desenvolvido em parceria com a S&S Tecnologia. O endereço, https://multigeradorquantico.com.br/, funciona como porta de entrada para quem quer conhecer o equipamento, ver a apresentação pública e falar diretamente com os responsáveis.

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Energia para o dia a dia

O Multigerador foi apresentado em Corguinho (MS) a mais de mil pessoas, entre elas visitantes de outros estados e de outros países. Segundo os desenvolvedores, o protótipo exibido, de grande porte, tem capacidade para abastecer de 8 a 15 residências, conforme as condições de uso. Para casas individuais, a equipe prevê versões compactas, do tamanho aproximado de um frigobar.

A proposta é oferecer energia limpa e autônoma, menos dependente de distribuidoras e de fontes fósseis e com menor impacto ambiental. Para Urandir Fernandes de Oliveira, que apresentou o projeto, o equipamento é "a energia do futuro", e a união entre geração de energia e pesquisa dá ao Multigerador uma dimensão maior que a de um aparelho isolado.

Onde pode ser usado

Entre as aplicações citadas estão residências urbanas e isoladas, comunidades remotas, hospitais, escolas e indústrias sem acesso à rede elétrica. A equipe também fala de um carregador portátil de celular e da adaptação do sistema a carros voadores, uma linha que dialoga com o Skyros, eVTOL desenvolvido no próprio ecossistema.

O projeto abre espaço ainda para pesquisa experimental sobre as possíveis interações entre energia, frequências, campos e sistemas biológicos, com disposição para parcerias com universidades e centros de estudo.

Como funciona

Pela descrição da equipe, o equipamento usa uma energia inicial para acionar um motor, e o motor movimenta um gerador, que transforma esse movimento em eletricidade. É o mesmo princípio de uma usina ou do alternador de um carro, aplicado a uma proposta própria. Em seguida entra a retroalimentação: parte da eletricidade produzida volta ao sistema. O projeto inclui ainda frequências programáveis, com padrões ajustáveis a cada aplicação.

De Tesla à bancada

A referência histórica é Nikola Tesla, cujos estudos sobre eletricidade, campos e frequências inspiram os desenvolvedores. Tesla (1856 a 1943) ficou conhecido pelo motor de indução e pelos sistemas de corrente alternada, além de experimentos com transmissão de energia sem fio.

O projeto em si é contemporâneo. Tem coordenação de Helton Marques e participação técnica do engenheiro eletricista Severiano Castelo, e foi apresentado por Urandir Fernandes de Oliveira, fundador e presidente do Ecossistema Dakila, durante atividades de campo de Dakila, no Recanto de Havalon, na Cidade Zigurats. Nessas atividades, os participantes acompanham palestras que aprofundam os temas das pesquisas e conhecem produtos e serviços do ecossistema Dakila.

O que há no site

O visitante encontra a história do projeto, o vídeo da apresentação e uma galeria com fotos do equipamento e da equipe, incluindo registros oficiais da demonstração. Há também um perfil de Urandir Fernandes de Oliveira, que destaca a atuação dele em ciência, tecnologia e inovação e na criação de espaços de encontro e divulgação.

A página responde às perguntas mais comuns, como o que é o equipamento, qual é a ligação com Tesla e como acompanhar as próximas etapas. Quem quiser ir além pode falar com a equipe por e-mail ou WhatsApp. A transmissão da apresentação está no canal oficial de Dakila e no YouTube.

Próximos passos

Em Brasília, foram assinados o memorial descritivo legal e o documento de coinvenção do equipamento. A equipe prevê iniciar as vendas em 2027, com cronograma comercial e preços ainda em definição. Até lá, o plano inclui testes de campo e a preparação para produção em escala, além de ampliar o diálogo com famílias, pesquisadores e parceiros.

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Dakila Pesquisas tem mais de 30 anos de história e sede na Cidade Zigurats, em Corguinho (MS), a cerca de 88 quilômetros de Campo Grande, polo de turismo de experiência, estudos astronômicos e pesquisa independente. O Multigerador se soma a outras frentes do ecossistema, como o Skyros e a pesquisa em Ratanabá.