Manter o aluno matriculado se tornou uma das tarefas centrais de quem administra uma academia. É nesse ponto que a Pacto Soluções , que desenvolve software de gestão para o setor desde 1999, concentra a aposta feita com a compra da octagym.ai , plataforma de gestão com inteligência artificial para academias, estúdios e redes. Com a operação, cujo valor não foi divulgado, a empresa passou a se chamar Pactogym Soluções.

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A tese das duas companhias é que o sistema de gestão trabalhe diretamente no resultado da academia, ajudando o gestor a vender mais, perder menos alunos e recuperar receita, em vez de se limitar a organizar a rotina.

O peso da retenção no dia a dia

O Panorama Setorial Fitness, 4ª edição, da Fitness Brasil, ajuda a dimensionar o tema. Em 2024, cada centro de atividades físicas registrou em média 600 matrículas e 159 cancelamentos. O estudo aponta ainda que a inteligência artificial ganha papel cada vez mais estratégico no setor, já sendo usada para identificar motivos de cancelamento e acionar programas de reconquista de alunos.

O cenário é de expansão com concorrência mais acirrada. Segundo dados do CONFEF citados pelo levantamento, o país passou de 22.581 CNPJs ativos de centros de atividades físicas em 2015 para 62.718 em julho de 2025.

Fidelização na mesma plataforma

De acordo com a empresa, a octagym.ai reúne em um único sistema a fidelização, os eventos e o portal próprio da academia, ao lado de captação de alunos com IA, matrícula digital, cobrança recorrente e controle de acesso por reconhecimento facial, QR code e NFC. Financeiro, fiscal, compras, RH e contratos completam a operação.

A inteligência artificial, segundo a companhia, não funciona como um módulo a mais. Agentes de IA atendem leads pelo WhatsApp e gerenciam campanhas no Meta Ads, e a integração com assistentes como Claude e ChatGPT permite ao gestor consultar indicadores e operar o negócio por conversa.

“Muitos sistemas ajudam a organizar a operação. A octagym.ai também trabalha para que a academia venda mais e perca menos alunos, sem a necessidade de conectar módulos de sistemas diferentes”, diz Silvio Meireles Soares, cofundador e COO da octagym.ai. “Com a Pactogym, ela ganha escala e presença nacional para chegar a muito mais gestores fitness.”

Tecnologia que também executa

Para a Pactogym, o ganho está em levar a tecnologia da organização para a execução das tarefas que mantêm o aluno por perto.

“Sempre investimos muito da nossa inteligência em tecnologia e serviço que impactem de fato a realidade dos nossos clientes. Agora trazemos para o ecossistema uma tecnologia que apoia não só a gestão, mas também a execução. Em muitas atividades, ela mesma entrega o resultado: a oportunidade de venda, a fidelização e uma experiência melhor para o aluno”, afirma Leonardo Borges, diretor executivo da Pactogym.

Migração e escala

Para quem já usa a Pacto, a migração para a octagym.ai fica disponível a partir de dezembro de 2026. Os fundadores da plataforma seguem na operação: Silvio Meireles Soares como COO, Gustavo Ferreira Souza como CTO e Thiago Vinicius Silva Santos como CRO.

Com a união, o grupo passa a atender, segundo a empresa, redes como Ironberg, The Simple Gym, Live, Korpus, Corpo e Saúde e Greenlife, além de mais de 80 outras redes de academias e estúdios. O ecossistema Pactogym soma milhares de academias clientes e mais de 2 milhões de usuários ativos em seu sistema e aplicativos.

“Tornou-se indispensável fazer essa união com uma tecnologia nativa em inteligência artificial, para liberar tempo das pessoas e ajudar o mercado fitness a performar, crescer e levar saúde a muito mais gente no Brasil”, completa Borges.

Para o gestor que busca reter mais alunos, a proposta da Pactogym é reunir atendimento, venda e fidelização em uma plataforma com IA, em linha com o uso crescente da tecnologia na reconquista de alunos apontado pelo próprio setor.

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