Para quem chega pela primeira vez a um cargo de gestão, o novo título costuma concentrar a atenção. O que vem junto com ele, porém, envolve três frentes que pesam na vida profissional: o poder de decisão que o cargo de fato oferece, a forma como a nova rotina afeta a saúde e as regras do plano de incentivos que passa a compor a remuneração.

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A avaliação é de Giovana Atarasi Jurca , especialista na proteção de carreira, patrimônio e reputação de executivos e sócia-fundadora do Atarasi Jurca Advocacia . Para ela, proteger quem assume a gestão começa por conhecer esses pontos antes da negociação, e não depois do conflito. A advogada aborda cada um deles em livros publicados pela Editora Dialética.

O cargo vale pelo que permite decidir

Pela legislação trabalhista, quem exerce cargo de gestão com poder real de mando e decisão não tem o controle de jornada aplicado da mesma forma que os demais empregados. Na prática, o ocupante de cargo de confiança, em regra, não recebe horas extras.

Por isso, ao assumir a nova função, vale observar o que ela de fato permite fazer. Há profissionais chamados de gerentes ou coordenadores que não têm autonomia para contratar, demitir, aprovar gastos ou decidir em nome da empresa. Quando isso acontece, o enquadramento como cargo de confiança pode ser questionado, e as horas trabalhadas além da jornada podem estar ficando sem pagamento.

“O nome do cargo no organograma não define o enquadramento. O que conta é o poder de decisão que a pessoa realmente exerce no dia a dia. Muitos profissionais só descobrem isso tardiamente”, afirma Giovana.

A análise está no livro Cargo de confiança e o fenômeno da horizontalização das relações de trabalho , em que a advogada mostra como estruturas mais horizontais multiplicaram cargos com título de gerente e sem poder de decisão ou autonomia.

A nova rotina também pesa na saúde

Conduzir uma equipe, cumprir metas e responder por resultados muda o ritmo de trabalho. Segundo Giovana, o adoecimento ligado ao esgotamento é um risco em si e costuma ser deixado de lado em nome do desempenho, das metas, da responsabilidade pela equipe e até dos ganhos variáveis. O medo do estigma que ainda cerca o adoecimento mental também pesa nessa demora.

A síndrome de burnout é reconhecida pela OMS (Organização Mundial da Saúde) como um fenômeno ligado ao trabalho. Em 2025, o INSS concedeu 546 mil benefícios por transtornos mentais, e os afastamentos por burnout passaram de 1.760, em 2023, para quase 7 mil. O tema é desenvolvido no livro Burnout e o esgotamento humano no trabalho , que também analisa como o Judiciário brasileiro tem respondido aos casos.

“O executivo costuma ser o último a admitir que está esgotado, isto é, com burnout. Reconhecer os sinais cedo protege a saúde e os direitos de quem adoece por causa do trabalho”, diz a especialista.

O plano de incentivos pede leitura atenta

Com a gestão, o pacote de remuneração costuma ganhar bônus, participação nos lucros, ações e incentivos de longo prazo. Cada parcela tem regras próprias, prazos específicos e regulamentação interna, e quem não entende como a remuneração variável funciona pode perder valores relevantes.

A orientação da advogada é ler os documentos antes de assinar e buscar ajuda especializada para entender, por exemplo, o que acontece com os incentivos em cada tipo de desligamento e quais cláusulas limitam a atuação depois da saída. O assunto é tratado no Manual jurídico da remuneração executiva: como proteger patrimônio, carreira e incentivos de longo prazo .

“Muitos executivos negociam o salário com cuidado e assinam o plano de incentivos sem ler. É justamente ali que está boa parte do patrimônio que eles constroem ao longo da carreira”, afirma Giovana.

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Para quem está assumindo a primeira posição de gestão, a recomendação é olhar além do novo título: entender o poder de decisão que o cargo oferece, acompanhar os efeitos da rotina sobre a saúde e conhecer as regras do plano de incentivos antes da assinatura.