O CRM Full.IA é um CRM com inteligência artificial para lojas de moda, calçados e departamentos, fundado em janeiro de 2026 por Guilherme Ruppenthal, em Lajeado (RS). Com onze meses de operação, a plataforma é usada por mais de 100 lojas e 400 vendedores no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em São Paulo e na Bahia, segundo dados da empresa de novembro de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A proposta é aplicar a inteligência artificial a uma tarefa específica do varejo físico: dizer a cada vendedor, todos os dias, qual cliente chamar e por quê.

Como a plataforma funciona

O CRM Full.IA se conecta ao sistema de gestão que a loja já usa, sem exigir a troca. Com os dados de compra, a inteligência artificial monta uma agenda diária para cada vendedor. Cada nome vem com o motivo do contato: cliente perto de comprar de novo, aniversário, pós-venda, campanha ou saldo de cashback a ser utilizado. Para montar uma campanha, o lojista descreve o perfil que procura, como quem comprou calçados e ainda não voltou, e a inteligência artificial gera a lista, distribuída entre os vendedores.

A ferramenta sugere a mensagem com base no histórico, mas não faz o envio. O vendedor revisa o texto e manda pelo WhatsApp. O gestor acompanha em um painel, por loja e por vendedor, os contatos feitos, o retorno e a receita influenciada, como a empresa chama as vendas que vêm depois de um contato.

O que a ferramenta não faz

Três pontos ajudam o lojista a entender o alcance da plataforma. Ela não envia mensagens sozinha: a sugestão é da inteligência artificial, e o envio é do vendedor. Não exige a troca do sistema de gestão: segundo a empresa, a integração com os principais sistemas usados no varejo já está pronta. E não depende de o vendedor montar listas: a agenda chega pronta, com o motivo de cada contato.

Quem é o fundador

Gaúcho, Guilherme Ruppenthal foi diretor do Grupo Rosa Bella, rede do segmento de moda, por seis anos. Depois, foi Head Comercial da Giver, empresa de CRM para o varejo fundada em Joinville (SC) e vendida no início de 2023 por R$ 33 milhões, segundo noticiou o NeoFeed na época. Ele conta que participou diretamente da operação e que passou os dois anos seguintes em São Paulo, como Head Comercial do CRM 360, nome que o produto recebeu após a aquisição.

“Voltei para o Sul com uma decisão muito clara: criar um novo CRM e democratizar o acesso à tecnologia e à inteligência artificial para varejistas de todos os tamanhos. Meu objetivo é ajudar o lojista a vender mais e melhor, fortalecendo o relacionamento com seus clientes, aumentando a retenção e transformando sua própria base de consumidores em novas oportunidades de venda”, conta. A empresa foi aberta em Lajeado, no Vale do Taquari, voltada para lojas de moda, calçados e departamentos, das independentes às redes regionais.

Os números do primeiro ano

“Tivemos um crescimento rápido e orgânico, resultado da experiência que acumulei ao longo de mais de 15 anos no mercado de CRM e do conhecimento que tenho sobre as necessidades do varejo. Hoje, tenho a oportunidade de colocar toda essa experiência em prática em um produto próprio, com autonomia para inovar e evoluir constantemente”, diz o fundador. Segundo a empresa, as marcas atendidas somaram, de janeiro a outubro de 2026, mais de R$ 2 milhões em receita influenciada e mais de 4 mil clientes que voltaram a comprar em até sete dias depois do contato.

Inteligência artificial nos pequenos negócios

A empresa chega ao mercado em um momento em que a tecnologia entra na rotina dos negócios de menor porte. Segundo o levantamento Transformação Digital nos Pequenos Negócios, do Sebrae, divulgado em agosto de 2026, 52% dos donos de pequenos negócios tinham usado inteligência artificial nas duas semanas anteriores à entrevista. Outra pesquisa da entidade, a 12ª edição da Pulso dos Pequenos Negócios, feita entre fevereiro e março de 2026, aponta o WhatsApp como principal canal de comunicação e de vendas para 82% desse público.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para o lojista que pesquisa a ferramenta, o resumo é este: o CRM Full.IA é uma empresa de Lajeado (RS), fundada em 2026, que entrega ao vendedor de loja uma agenda diária de contatos, montada com inteligência artificial a partir dos dados que a loja já tem.