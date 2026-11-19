Encontrar fornecedores de produtos asiáticos, acessar mercadorias que já estão disponíveis em estoque no Brasil e conhecer soluções para ampliar as vendas nos marketplaces são algumas das oportunidades oferecidas pela primeira edição da Marketplace Trade Show. A feira B2B acontece nos dias 5 e 6 de dezembro, no Expo Center Norte, em São Paulo, e pretende conectar importadores, distribuidores, marcas e prestadores de serviços a sellers, lojistas digitais e empreendedores interessados em ingressar no comércio eletrônico. O evento é organizado pelo empresário chinês Erick Rui Chen, presidente da Associação Geral E-Commercio China do Brasil, e conta com o apoio de TikTok, Shopee, Kwai, Mercado Livre, Temu, Amazon e Shein, além da Prefeitura de São Paulo.

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Um dos principais diferenciais da feira está na aproximação entre importadores de produtos asiáticos e distribuidores que já mantêm mercadorias em estoque no Brasil. Para quem vende pela internet, essa combinação amplia as alternativas de abastecimento: de um lado, o acesso a fornecedores e produtos importados; de outro, a possibilidade de comprar mercadorias já disponíveis no mercado nacional, com maior agilidade de entrega. O evento também reúne marcas com portfólios voltados ao comércio digital e empresas que oferecem soluções para a operação de sellers, em áreas como logística, contabilidade, tecnologia, marketing e jurídico.

Com expectativa de receber 10 mil visitantes, a Marketplace Trade Show ocupará 3.040 metros quadrados de área de exposição, com 100 estandes planejados e dois auditórios. A estrutura foi concebida para aproximar compradores e fornecedores, estimular negociações e facilitar a identificação de parceiros comerciais para diferentes modelos de operação no e-commerce.

Fornecedores, produtos e oportunidades de negócios

Entre os expositores confirmados estão LTOMEX, AMFORTE Logística Internacional, Anjun Express, Blademaster, H'Maston, New'Ion, Fukai Shipping (Group) Co. Ltd., ESTP, Brasil Star Alliance Global Import & Export Co. Ltd., Kwai, Lice, Maban, Tianyu Valve, TransOnda, TRERP, XTRAD, M-MAX, iMile Delivery, Oásis Market e XTransfer.

Os expositores representam diferentes elos da cadeia de abastecimento do comércio digital: importadores de produtos asiáticos, distribuidores com estoque nacional, marcas com portfólios prontos para comercialização online e empresas especializadas em logística, tecnologia e serviços para sellers.

A programação inclui rodadas de negócios, que aproximam compradores e fornecedores e criam oportunidades para iniciar negociações e estabelecer parcerias comerciais, além de palestras, workshops e apresentação de cases de sucesso. As atividades vão abordar estratégias de venda, tendências dos marketplaces e experiências práticas do comércio digital. O credenciamento da feira dá acesso também às palestras e aos workshops, sem cobrança adicional.

A feira é direcionada a diferentes perfis de profissionais: sellers que já vendem em plataformas como Mercado Livre, Shopee, Amazon, Magalu e TikTok Shop; distribuidores regionais que abastecem comércios físicos e digitais; afiliados e dropshippers em busca de fornecedores e novos nichos; e pessoas que desejam começar a empreender no comércio eletrônico. Para quem ainda não vende online, o evento também representa uma oportunidade de conhecer fornecedores, entender melhor o funcionamento dos marketplaces e identificar produtos e parceiros para iniciar uma operação.

E-commerce brasileiro amplia oportunidades

A primeira edição da Marketplace Trade Show acontece em um momento de expansão do comércio eletrônico no Brasil. Segundo dados divulgados pelo Mercado & Consumo e pelo Fórum E-Commerce Brasil 2026 , o setor faturou R$ 208,4 bilhões no primeiro semestre de 2026, crescimento de 16,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A participação de vendedores internacionais também evidencia a importância dos fornecedores estrangeiros para o comércio eletrônico brasileiro. Segundo os dados apresentados, 82% dos consumidores de sites e marketplaces compram de vendedores chineses , e o Brasil é o terceiro maior mercado importador de produtos chineses no e-commerce mundial.

É nesse cenário que a Marketplace Trade Show busca reunir, em um mesmo espaço, empresas que abastecem o comércio digital e profissionais interessados em ampliar suas operações, encontrar novos fornecedores e identificar oportunidades de venda. A proposta é aproximar os diferentes elos dessa cadeia e transformar contatos comerciais em novas negociações.

A primeira edição acontece nos dias 5 e 6 de dezembro, das 10h às 18h, no Expo Center Norte, Centro de Convenções, 2º Pavimento, em São Paulo. A entrada é gratuita.

SERVIÇO

Marketplace Trade Show - 1ª edição

Data: 5 e 6 de dezembro de 2026

Horário: das 10h às 18h

Local: Expo Center Norte - Centro de Convenções, 2º Pavimento

Entrada: gratuita

Site: https://marketplacetradeshow.com.br/

Instagram: @marketplacetradeshow

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Informações: contato@marketplacetradeshow.com.br