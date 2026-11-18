O cliente pede o orçamento pelo WhatsApp, recebe o valor e não responde mais. A situação é rotina em empresas de serviço e muitas vezes termina ali, sem que ninguém volte a procurá-lo. A retomada desse contato, conhecida como repescagem, pode ser feita de forma automática, com regras de prazo, de tom e de limite definidas pela própria empresa.

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“Quem pediu orçamento e sumiu quase nunca disse não. Vale voltar algumas vezes, lembrando do que a pessoa perguntou, e parar se ela pedir”, afirma Rael Rogowski, fundador da MultiChat , plataforma brasileira de atendimento no WhatsApp que une agentes de IA e equipe humana, da Multi Tecnologia Digital, de Porto Alegre (RS).

Por que o cliente some

O silêncio depois do orçamento tem mais de uma explicação. O cliente pode estar comparando preços, pode não ter verba naquele mês ou pode ter ficado com uma dúvida que não chegou a fazer. Tratar todos os casos como recusa leva a empresa a desistir cedo ou a oferecer desconto a quem só precisava de uma informação. Anotar o motivo provável do silêncio, quando ele aparece na conversa, ajuda a escolher o que dizer na volta.

Quando retomar e quantas vezes

A orientação da MultiChat é esperar cerca de três dias de silêncio para a primeira mensagem e não passar de três a cinco tentativas. A mensagem deve retomar o que foi conversado. No lugar de um “ainda tem interesse?”, vale voltar ao ponto em que a conversa parou, como a dúvida sobre o prazo ou sobre a forma de pagamento. Quando o cliente responde, a sequência é interrompida e a conversa volta para um atendente, com o histórico.

O limite existe porque o excesso tem efeito contrário. Em levantamento do Opinion Box feito em julho de 2026 com mil brasileiros, uma vez por semana aparece como a frequência ideal de mensagens de empresas para 33% dos usuários. Quem pede para não ser mais procurado sai da sequência, cuidado que também atende à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Responder antes reduz a repescagem

Parte dos contatos perdidos nem chegaria à repescagem se a primeira resposta viesse a tempo. Um estudo publicado em 2011 na Harvard Business Review testou 2.241 empresas dos Estados Unidos e constatou que 23% delas nunca respondiam a pedidos feitos pela internet. Entre as que respondiam, a demora média era de 42 horas. O mesmo trabalho mostrou que procurar o cliente em até uma hora dava quase sete vezes mais chance de chegar a uma conversa efetiva com quem decide a compra do que esperar uma hora a mais.

“O cliente não avisa que desistiu. Ele manda a mensagem, fica sem resposta e fecha com quem respondeu primeiro”, diz Rael. Entre os clientes da plataforma, a Guimarães Augusto Corretora de Seguros relata queda de 80% no tempo de resposta.

O que fica com o sistema e o que fica com a equipe

A automação cuida do calendário: identifica quem ficou sem retorno e envia a mensagem no dia certo. A negociação continua sendo trabalho de gente. Pedido de desconto, objeção e dúvida específica chegam a um atendente, que assume a conversa sabendo o que já foi dito. É também o atendente quem encerra o assunto: se o cliente avisa que fechou com outro fornecedor, o contato sai da lista e o motivo fica registrado.

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O assunto interessa sobretudo a quem é pequeno, já que o WhatsApp é o principal canal de comunicação e de vendas de 82% dos pequenos negócios, segundo a 12ª edição da Pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, do Sebrae. Para esse público, fazer repescagem de cliente de forma automática depende de decisões tomadas antes de ligar qualquer ferramenta: quando retomar, quantas vezes insistir e em que momento uma pessoa assume a conversa.