O que começou, em outubro de 2023, como uma clínica voltada principalmente às cirurgias de prótese mamária ganhou novas proporções. Com a ampliação da equipe médica e a incorporação de diferentes especialidades, o antigo Centro do Silicone passou a se chamar Centro da Plástica, refletindo uma nova fase de sua trajetória.

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A mudança acompanha o crescimento de uma estrutura que hoje reúne nove cirurgiões plásticos, com diferentes áreas de atuação, incluindo cirurgia facial, rinoplastia, reconstrução e contorno corporal.

A proposta é concentrar diferentes possibilidades de tratamento em um mesmo espaço, permitindo que cada paciente escolha o cirurgião responsável por seu procedimento e tenha acesso a profissionais com experiências específicas em diferentes áreas da especialidade.

Em aproximadamente três anos de atuação, a clínica contabiliza mais de 3 mil consultas e mil cirurgias realizadas, além de uma rede de 12 médicos parceiros.

Uma equipe, diferentes especialidades

Entre os procedimentos mais procurados estão a colocação de próteses mamárias, a mastopexia com ou sem prótese, a lipoescultura, a abdominoplastia, o lifting facial e a rinoplastia.

A diversidade de especialidades e a visão ampliada sobre saúde, beleza e bem-estar deram origem a um verdadeiro ecossistema de empresas. Além do Centro da Plástica, dedicado às cirurgias plásticas, esse conjunto integra o Centro Capilar, especializado em tratamentos e transplantes capilares, e a Une Centro Médico, que oferece estrutura de ponta e gestão para profissionais de diferentes especialidades voltadas à estética e aos cuidados com o corpo.

Essa integração permite um olhar mais abrangente sobre as necessidades de cada paciente, aproximando saúde, estética e bem-estar. Quando há indicação médica, os profissionais também podem atuar de forma coordenada, contribuindo para um planejamento mais completo e individualizado, inclusive em procedimentos combinados.

O cuidado personalizado é, justamente, um dos pilares dessa proposta. A jornada começa com uma consulta, presencial ou on-line, na qual médico e paciente conversam sobre expectativas, possibilidades e indicações cirúrgicas, para definir, em conjunto, o planejamento mais adequado a cada caso.

A experiência vai além da cirurgia

Outro aspecto destacado pelo Centro da Plástica é a atenção ao período pós-operatório. A clínica conta com equipe de enfermagem, anestesistas, fisioterapeuta e massoterapeuta, além de acompanhamento com orientações, troca de curativos e retirada de pontos.

As pacientes também contam com um canal de comunicação com a equipe de enfermagem durante as 24 horas para esclarecimento de dúvidas ao longo do pós-operatório. A clínica informa ainda a possibilidade de retornos ilimitados durante os primeiros 90 dias.

A estrutura busca atender pacientes que chegam com diferentes objetivos, desde mulheres que desejam modificar o volume das mamas até aquelas que procuram tratar alterações corporais após a gestação ou a perda significativa de peso.

Ampliar o acesso à cirurgia plástica

A proposta de oferecer cirurgia plástica de qualidade com condições facilitadas de pagamento está entre os objetivos que motivaram a formação da equipe. A clínica trabalha com alternativas de parcelamento, buscando ampliar as possibilidades de acesso aos procedimentos.

O crescimento também ultrapassou as fronteiras de sua região. Atualmente, o Centro da Plástica recebe pacientes de diferentes estados, incluindo Goiás, Distrito Federal, Tocantins, sul da Bahia e Mato Grosso.

Dra. Lorena Rosique (CRM-GO 15.293 / RQE 13.144) cita que com a mudança de identidade e a ampliação de sua equipe, os próximos passos envolvem aumentar a capacidade de atendimento, incorporar novos profissionais e ampliar o número de cirurgias realizadas.

A transição de Centro do Silicone para Centro da Plástica representa, assim, uma nova etapa de um projeto que nasceu com foco em uma especialidade e passou a reunir diferentes possibilidades dentro da cirurgia plástica.

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