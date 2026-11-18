A sofisticação das especificações internacionais de lubrificantes amplia os desafios de competitividade para a indústria brasileira. A capacidade de acompanhar mudanças tecnológicas, desenvolver produtos compatíveis com diferentes aplicações e manter estruturas de controle de qualidade passa a integrar as decisões estratégicas das fabricantes. É nesse ambiente que Filipe Arges Cursage atua como cofundador e diretor de Marketing e Novos Negócios da Menzoil Lubrificantes.

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A empresa, instalada em Louveira (SP), mantém laboratório próprio e amplia seu portfólio com o lançamento de um óleo totalmente sintético SAE 0W-16. Denominado GF-7B, o produto atende, de acordo com a companhia, às classificações API SQ e API SP e à especificação ILSAC GF-7B. A formulação está direcionada a aplicações automotivas modernas que demandam esse conjunto de características.

A atualização do portfólio representa uma resposta empresarial à evolução dos parâmetros técnicos adotados pela indústria automobilística. Em um mercado no qual os produtos precisam corresponder a aplicações cada vez mais específicas, a diferenciação não depende exclusivamente de preço. A capacidade de disponibilizar soluções adequadas às exigências dos motores também influencia o posicionamento comercial.

A existência de uma estrutura laboratorial própria constitui parte da organização industrial da Menzoil. No segmento de lubrificantes, a integração entre desenvolvimento técnico, produção e comercialização é relevante para acompanhar as mudanças nas especificações e orientar a distribuição dos produtos.

A classificação SAE descreve o comportamento da viscosidade do óleo em condições distintas de temperatura. Na identificação 0W-16, a primeira parte está relacionada ao desempenho em baixas temperaturas, enquanto a segunda corresponde à faixa de viscosidade em temperaturas mais elevadas. Essa informação não substitui os requisitos de desempenho definidos para cada aplicação.

As categorias API, estabelecidas pelo American Petroleum Institute, permitem identificar níveis de desempenho exigidos dos lubrificantes. Já as especificações ILSAC são desenvolvidas com a participação de fabricantes de automóveis. A leitura conjunta dessas informações contribui para evitar a utilização de produtos inadequados, mesmo quando apresentam viscosidades semelhantes.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) orienta que a escolha observe a viscosidade SAE e o nível de desempenho API ou ACEA indicados para o veículo. A consulta ao manual continua sendo a principal referência para identificar os requisitos aplicáveis, inclusive quando existem dúvidas sobre a possibilidade de substituir um produto anteriormente utilizado.

A evolução das exigências de desempenho também repercute no planejamento das cadeias de fornecimento. A seleção de matérias-primas, a organização dos processos produtivos e a atualização de informações comerciais precisam acompanhar as características de cada linha. A introdução de uma nova especificação demanda alinhamento entre os diferentes elos da operação.

Para o setor industrial, a expansão da variedade de formulações representa uma oportunidade de segmentação, mas também impõe desafios relacionados à gestão de estoques e à formação de equipes. A comunicação precisa distinguir desempenho declarado, viscosidade e aplicação recomendada, evitando generalizações sobre os produtos.

A comunicação das características de cada formulação tem implicações para o relacionamento entre fabricantes e canais de venda. A precisão das informações divulgadas ajuda a distinguir os produtos dentro de uma mesma categoria comercial. Esse cuidado se torna ainda mais relevante quando diferentes gerações de motores convivem no mercado e demandam soluções específicas.

A especificação mais recente não implica compatibilidade automática com todas as gerações de motores. Produtos com características distintas não devem ser tratados como alternativas automaticamente equivalentes. A existência de diferentes categorias de desempenho reflete a diversidade de projetos disponíveis no mercado. A troca de óleo deve considerar também a substituição do filtro, quando prevista no plano de manutenção. A aplicação exige precisão.

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A atuação de Filipe Arges Cursage na área de Marketing e Novos Negócios da Menzoil está inserida nesse ambiente de transformação industrial. O lançamento do GF-7B exemplifica a atualização da oferta diante das novas exigências do segmento automotivo.